Premijera redizajniranih verzija Citroëna C4 i C4X u Parizu uz dva nova hibridna sustava

Citroën je na Salonu automobila u Parizu predstavio dvije nove svjetske premijere - redizajnirane verzije modela C4 i C4 X, koji u prodajne salone dolaze početkom 2025. godine.

Dio je to velikog zamaha francuske marke koja je u posljednih godinu dana obnovila čitavu ponudu gospodarskih vozila, unaprijedio Berlingo i SpaceTourer, te predstavila nove modele u B segmentu - C3 i C3 Aircross. Sada su na red stigli modeli iz C segmenta.

Novi C4 i C4 X dobili su novi prednji kraj, uključujući novi logo i novi identitet marke. Na modelu C4, stražnji kraj je također osvježen i sada je dizajnerski čistiji, dok je C4 X zadržao svoj već vrlo atraktivan fastback stil.

Posebna su nova LED prednja svjetla koja su tanka i elegantna uz karakterističan svjetlosni potpis podijeljen u tri prepoznatljiva vodoravna segmenta, osiguravajući trenutačno prepoznavanje čak i iz daljine.

Nudit će se uz dvije nove boje, Manhattan Green - blistava i elegantna zelena i Mercury Grey - moderna siva.

Sjedala Advanced Comfort redizajnirana su kako bi poboljšala udobnost u vozilu. Vizualnu udobnost pružaju sjedala s podstavljenim efektom, pozivajući putnike da se udobno smjeste za cestu ispred. Udobnost sjedenja poboljšana je 15 mm debljom pjenom koja pruža meku dobrodošlicu od trenutka ulaska u vozilo. U kombinaciji s ovjesom Advanced Comfort, ova sjedala nude vrhunsku udobnost po kojoj je Citroën poznat.

Nova je i 7" digitalna instrumentna ploča visoke razlučivosti povezana s 3D navigacijom. Ova nova značajka poboljšava percipiranu kvalitetu na vozilima C4 i C4 X, s modernim grafičkim sučeljem koje nadopunjuje 10" zaslon osjetljiv na dodir. Informacijski zasloni su dopunjeni head-up displejem u boji koji prikazuje bitne informacije, smanjujući naprezanje očiju i poboljšavajući sigurnost. Upravljač također ima novi logo marke. C4 i C4 X nude najnoviju generaciju infotainment sustava s 3D navigacijom koja je fluidna, brza i ergonomska. Ovo visoko intuitivno sučelje koristi 10" HD zaslon i korisnici ga mogu u potpunosti prilagoditi zahvaljujući sustavu 'widget'. Widgeti nude brz način pregledavanja aplikacija i sadržaja na dodirnom zaslonu vozila. Sučelje također ima prirodno prepoznavanje glasa i digitalni asistent kojeg mogu 'aktivirati' putnici u vozilu naredbom 'Hello Citroën': razumijevanje onoga što govore, odgovaranje na njihova pitanja i izvršavanje njihovih glasovnih naredbi. Uz to, C4 i C4 X nude ChatGPT, koji je razvio OpenAI, izravno integriran u infotainment sustav.





C4 i C4 X dolaze uz dva nova hibridna modela Hybrid 100 i Hybrid 136. Radi se hibridnoj 48v tehnologiji koja donosi smanjenju potrošnje goriva i emisija CO2 od oko 20%. Osobito je koristan za gradske vozače, gdje se procjenjuje da se do 50% vožnje može obaviti u električnom načinu rada, smanjujući i ugljični otisak i tekuće troškove. I dalje će se nuditi uz dvije električne verzije sa 150 i 156 kW uz domet od 355 odnosno 415 km za C4, te 360 i 425 km za C4 X.