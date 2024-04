'Plavac mali 2019 Vina Miličić ispravan je i kvalitetan, a niža prodajna cijena je posljedica pandemije'

Na tekst pod naslovom 'Od sedam analiziranih vina s polica, patvoreno čak šest' objavljenom u tiskanom izdanju Poslovnog dnevnika 26. veljače 2024. iz tvrtke Vina Miličić stigla je reakcija koju prenosimo u cijelosti:

Plavac mali 2019 Vina Miličić ispravan je i kvalitetan. Prema mišljenju o kakvoći proizvoda koje je, na zahtjev Državnoga inspektorata podnesenog u siječnju, 6. ožujka 2024. dala Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a po obavljenom ispitivanju predmetnog uzorka prema službenim rezultatima rumunjskog laboratorija "Nacional Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies" (referentnog u EU-u), zaključeno je kako je provedenim analizama stabilnih izotopa u predmetnom uzorku utvrđena sukladnost s vrijednostima koje se prirodno nalaze u vinu.

Naglašavamo kako ispitani uzorci pripadaju istoj seriji punjenja.

Plavac mali 2019 se proizvodi i puni u skladu sa zakonima i propisima RH i uredbama Europske unije, a niža prodajna cijena je bila posljedica značajnog pada prodaje i stvaranja velikih zaliha uslijed pandemije korona virusa. Vina Miličić njeguju višedesetljetnu tradiciju vinogradarstva i kvalitetne proizvodnje na Pelješcu.

Inače, vinarija Miličić nalazi se na adresi Gruda 13 u Potomju, a zastupa ih opunomoćeni odvjetnik Vicko Debelić iz Orebića.

