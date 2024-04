S ovim dvojcem Volkswagen ponovno gleda na tron, u Hrvatsku je stigao novi hit. Evo koji je Tiguan najisplativiji

Globalno najprodavaniji Volkswagen, SUV model Tiguan, stigao je u Hrvatsku, a već je i prije službenog početka prodaje rezervirano 500-tinjak od ukupno 800 primjeraka raspoloživih za ovu godinu. Kupci su većinom privatne osobe. Uz njega, na hrvatsko je tržište došao i novi Passat, deveta generacija modela s 50-godišnjom tradicijom i više od 35 milijuna prodanih primjeraka. Nameće se stoga pitanje je li na pomolu nova borba za tron, ponovno između marki iste, VW Grupe. Škoda je u Hrvatskoj trenutačno najprodavanija, tron je preuzela od Volkswagena, a obje marke ove će godine na tržište plasirati više važnih modela. Svakako, bit će zanimljivo!

Zanimljiva je i akcijska ponuda s kojom na hrvatsku scenu stupa treća generacija Tiguana. Model cjenovno kreće od 35.770 eura, za Tiguan 1,5 eTSI DSG Life od 150 konjskih snaga, no kao najisplativija se izvedba izdvaja Tiguan Life Plus - benzinski 1,5 eTSI DSG za 35.948 eura, odnosno dizelski2,0 TDI DSG za 40.173 eura, u oba slučaja sa 150 konja. Naime, Life Plus inačice, u odnosu na Life verziju, imaju dodatno opreme u vrijednosti od oko 3000 eura, a po cjeniku stoje oko 200 eura više. Stoga je razumljiva pretpostavka da će većina prodanih Tiguana biti upravo blagi hibrid 1,5 eTSI DSG Life Plus. Od snažnijih motora, stigao je i 2,0 TDI DSG 4Motion Elegance (193 KS), po cijeni od 51.613 eura, ako gledamo Elegance paket opreme, odnosno 53.629 eura ako je na njemu oznaka R-Line. U srpnju se očekuju i dvije plug-in hibridne inačice, za koje cijene još nisu poznate. No, poznato je da donose PHEV II tehnologiju, s 19,7 kWh neto kapaciteta baterije, da će samo na struju moći prijeći više od 100 km (što im daje kombinirani doseg veći od 900 km), da se sada mogu puniti i istosmjernom DC strujom, što bitno ubrzava punjenje. Obje se plug-in izvedbe temelje na 1,5 TSI benzincu, ali različite snage pa u suradnji s elektromotorom jedna inačica razvija ukupnih 204, a druga 272 KS.

Foto: Volkswagen

Tiguan Life Plus opremljen je, među ostalim, paketima Styling i Comfort, sustavom Park Assist Pro, LED Plus glavnim svjetlima, 17" lakometalnim naplatcima Venezia, komfornim prednjim sjedalima, el. sklopivim retrovizorima, automatskim klima-uređajem Air Care. Sve izvedbe imaju DSG automatizirani mjenjač s dvostrukom spojkom, čija je ručica premještena na stup upravljača, kao u električnim modelima Volkswagena, a serijski stiže i digitalna instrumentna ploča, radio, kamera za vožnju unatrag, paket Assistance, automatska klima, LED svjetla (uz doplatu na raspolaganju su vrhunska IQ.Light HD Matrix svjetla)... Više stavki opreme povukao je iz premium modela Touarega, pa je sada i u Tiguanu opcijski dostupna automatska vožnja u parkirna mjesta, adaptivni vozni postroj, funkcija masaže za prednja sjedala...

Novi Tiguan donosi nov dizajn, kako izvana tako i iznutra. Kao i kod Passata, radi se o dizajnerskoj evoluciji, a ne revoluciji. Porastao je u svim smjerovima, te je sada 453,9 cm dug, 184,2 cm širok i 164 cm visok, uz 268 cm razmaka među osovinama. Te mu mjere osiguravaju prostran putnički prostor, ali i obujam prtljažnika od 652 do 1650 litara. Novina je i MIB4 - okrugli izbornik kojim se upravlja atmosferom u automobilu, glasnoćom i izborom profila vožnje. Zvijezda interijera - kao i u novom Passatu - infotainment je zaslon Discover Pro Max, serijski 12,9-inčni, a ide do 15". Poznat nam je iz modela ID.7 i to poznat po dobrome - nije samo velik, vec i intuitivan, prilagodljiv te brzog odziva. Novi koncept rada s gornjom i donjom trakom uvelike olakšava pristup važnim funkcijama. Centralni zaslon skladno se nadovezuje na digitalni kokpit, ali i na head-up zaslon i glasovno upravljanje povezano s umjetnom inteligencijom. Hrvatski jezik još ne govori, ali IDA uči, pa bi do kraja godine i njega trebala svladati. Napredna tehnologija upregnuta je s ciljem da vožnju učini sigurnijom, učinkovitijom, udobnijom, lakšom - kako u Tiguanu, tako i u Passatu. Za oba je modela karakteristično i to što im je znatno smanjen otpor zraka, aerodinamika je uzorna, pa i to pomaže pohvalnim brojkama, kad je o potrošnji riječ.

Foto: Sandra Mikulčić

Druga Volkswagenova novina, deveta generacija Passata, također je evoluirala i dizajnom i tehnološki. Dosta je i narastao, i ukupnim dimenzijama i zapreminom prtljažnika. Kao i kod Tiguana, i u Passatu je ručica serijskog DSG mjenjača prebačena iza volana, a centralno mjesto zauzima 'svemirski' dodirni zaslon premijeno pokazan u ID.7. Nova dinamička kontrola šasije, DCC Pro, s dva ventila na svakom amortizeru zaslužna je za puno bržu reakciju, puno komforniju i sigurniju vožnju, i pri većim brzinama i na neravnom terenu. Četiri su moguća podešenja ovjesa, plus dva ako se radi o 4x4 inačici. Passat kreće s Business paketom opreme te s cijenom od 44.436 eura. Očekuje se akcijski model i za Passat, no trenutačno su na izbor još i Elegance te R-Line. Novi Passat i izvana impresionira nastupom te dimenzijama 491,7 x 184,9 x 150,6 cm, no prave blagodati čekaju u interijeru, u prostranoj kabini kojoj kumuje 284,1 cm razmaka među osovinama. Prtljažnik? Nema što ne stane, prima 690 do 1920 litara. Motornu gamu u Hrvatskoj zasad čini samo dizelski 2,0 TDI stroj od 150 konja. Isprobali smo ga, zaista lijepo povuče, odziv mu je za pohvaliti, radi mirno i tiho. Smatramo da više od ovoga većini nije ni potrebno. No, tko ipak želi zakoračiti prema električnom dobu, u srpnju se i ovdje očekuju dvije plug-in hibridne izvedbe, kao i na Tiguanu, s ukupnih 204 odnosno 272 KS, s električnim dosegom oko 100 km, odnosno ukupnim dosegom većim od 800 kilometara. Također, u srpnju bi trebala stići još dva dizelaša, od 122 i 193 KS.