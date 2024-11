Ovogodišnji VINOcom bit će vinska ali i fešta vrhunskog pršuta i sira

Uskoro kreće još jedan VINOcom! Sada već kultni vinski festival koji se svake godine održava u zagrebačkom Hotelu Esplanade ove godine broji svoju 17. ediciju, kao i svake godine i s ponekim iznenađenjem. Održat će se kroz četiri dana, 28., 29., 30. studenoga i 1. prosinca.

- Iskrenim pristupom prema potencijalnim izlagačima i formiranjem raznovrsne i vrlo atraktivne ponude - koja uz klasičan izlagački dio s mogućnošću tzv. promenadnog kušanja raznih domaćih i inozemnih vina k tome i u društvu s njihovim kreatorima osobno obuhvaća i vrlo atraktivne i poučne radionice, uvukli smo se i pod kožu posjetiteljima. Ponosan sam posebno na veliki broj stručno vođenih vinskih i gastro radionica divljenja vrijednih sadržaja vezanih ne samo uz našu domaću, hrvatsku vinsku scenu nego i uz najpoznatija i najcjenjenija svjetska vinska područja. Uistinu veliki odaziv s jedne strane proizvođača/ponuđača plemenite kapljice te raznih delikatesa, a s druge strane posjetitelja kako iz segmenta enologije, sommelijerstva i ugostiteljstva, trgovine tako i iz segmenta krajnjih potrošača te dolazak i brojnih zainteresiranih iz inozemstva uvjerljivo govore o tome da smo kao manifestacija bili i ostali na pravome putu podizanja kulture vina i pijenja, te posebno, i promidžbe eno-gastro posebnosti i vrijednosti. Upravo to daje nam i dalje snagu da ne samo ostanemo na nivou nego i da dižemo ljestvicu kakvoće, govori pokretač festivala prof. Ivan Dropuljić.

Ovogodišnji se festival održava pod pokroviteljstvom predsjednika RH Zorana Milanovića, ministarstva poljoprivrede, ministarstva turizma i HGK. VINOcom je u svakom slučaju najveći naš i najmasovniji vinski festival koji je ostao vezan uz najpoznatiji zagrebački hotel te ga je uistinu teško i zamisliti negdje drugdje. Posebna su vrijednost ovog festivala njegove radionice kojih je u ovogodišnjem izdanju doista puno, a drže ih najpoznatiji naši sommelieri ali i gosti izvan Hrvatske sa za vinarstvo vrlo bitnim sadržajem, ali i zanimljivim za širu populaciju. Međutim, ove godine festival će imati i još jednu dodanu vrijednost. A to su pršuti. Reći ćete 'pa što, ima ih i drugdje', no riječ je o španjolskim pršutima Joselito i Cinco Jotas koje će predstaviti, o njima radionicu držati a i rezati za probu slovenski pršutski entuzijast Zoran Memon. Doista, ti su pršuti drugačije iskustvo, a Memon će ponuditi i pršute drugih zemalja obzirom da je uvoznik za te delicije iz mnogih zemalja. Ne propustite Memonovu radionicu 30. studenoga u dvorani Venice s terminima 13, 15 i 17 sati. Nije ni to sve, jer će Marina Selak iz udruge Gastronaut otkrivati sve što se treba znati o siru. Odnosno upoznajte sve ljepote istraskog i paškog tvrdog sira, talijanskog Taleggia i Robiole te francuskih sireva s plemenitom plijesni Camembert de Normandie i Roquefort. Popis više od 200 vinara, službeni je partner Kutjevo, koji će izlagati na ovogodišnjem VINOcomu te popis radionica pronađite ovdje.