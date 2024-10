Opasni Isofix adapteri: Dijete bi moglo izletjeti iz auta zajedno sa sjedalicom!

U najboljoj namjeri da svoje dijete prevoze na najsigurniji mogući način, čak i kad im na raspolaganju nije noviji automobil s ugrađenim Isofix sidrištem za dječju sjedalicu, mnogi roditelji posežu za univerzalnim Isofix adapterima, kakvi se mogu naći i u internet trgovinama. No, kako donosi ADAC, njemački autoklub, Njemačka Savezna uprava za motorni promet (KBA) upozorava roditelje da ne koriste univerzalne Isofix adaptere za pričvršćivanje dječjih sjedalica i autosjedalica za dojenčad u automobilima, jer u slučaju nesreće postoji opasnost od smrti djeteta. Dječje sjedalice ili dječje nosiljke pričvršćene univerzalnim Isofix adapterima mogu se, naime, potpuno odvojiti u slučaju udarca i slobodno se kretati u putničkom prostoru auta! ADAC se poziva na rezultat ispitivanja Odjela za automobilsko inženjerstvo na Berlinskom sveučilištu. Ispitivanja su pokazala da univerzalni Isofix adapteri ne mogu apsorbirati potrebnu silu niti biti u skladu s graničnim vrijednostima za kontrolirano pomicanje dječjih sjedala. Držači se potpuno savijaju ili klize i ne mogu zadržati dječju sjedalicu. To znači da dijete u dječjoj sjedalici postavljenoj na naknadno ugrađeni, univerzalni i neodobreni Isofix nosač nije dovoljno zaštićeno od ozljeda i iznimno je ranjivo u slučaju nesreće - mogu se očekivati ozljede opasne po život.

Foto: KBA

Prema Upravi za motorni promet (KBA), testovi na univerzalnim Isofix adapterima različitih dizajna pokazuju da se ne može zajamčiti sigurno pričvršćivanje autosjedalica za dojenčad ili dječjih sjedalica. U slučaju nesreće, to bi rezultiralo znatno povećanim rizikom od ozljeda. Na temelju procjene rizika KBA, navedeni su proizvodi klasificirani kao ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost ljudi. Univerzalne Isofix adaptere prodaju različiti dobavljači na internetu. U pravilu nemaju odobrenje i stoga se ne smiju koristiti.

- Isofix sidrišta u automobilu moraju biti odobrena u skladu s Uredbom UN-a 145. Ovo odobrenje uvijek je specifično za vozilo, jer se testira cijeli sustav Isofix sidrišta, sjedala vozila, potkonstrukcije sjedala i strukture vozila – objasnio je Andreas Ratzek, ispitni inženjer i stručnjak za dječje sjedalice u ADAC-u.

U sklopu odobrenja primjenjuju se, između ostalog, velika ispitna opterećenja koja cijeli sustav mora izdržati. To osigurava da Isofix spoj ne popusti u slučaju nesreće i da dijete ne bude izbačeno iz automobila zajedno s dječjom sjedalicom. Opći sustav koji se naknadno ugrađuje u bilo koje vozilo stoga ne može dobiti odobrenje. Korištenje takvog sustava vrlo je opasno jer, na primjer, u slučaju nesreće, sjedalo vozila može biti opterećeno silama koje ne može podnijeti. Neki modeli automobila nude legalnu mogućnost sigurne naknadne ugradnje Isofix nosača specifičnih za to konkretno vozilo. No, oko toga bi se vlasnici vozila prvenstveno trebali informirati ili kod proizvođača tog automobila ili u ovlaštenom servisu marke automobila kojeg posjeduju. Svakako trebaju provjeriti upute za uporabu svog vozila prije nego se upuste u bilo kakvu online kupnju.