Martin Albus liker od lješnjaka vrijedi svakog osvojenog boda i svakog centa

Doista, nije se smjela propustiti prilika da se proba liker koji je na posljednjem ocjenjivanju International Wine and Spirits Competitiona ostvario 99 bodova. Nema podatka da je neko piće ikada ostvarilo punih 100, to se tretira kao ideal, pa je jasno koliko je dostignuće ostvariti 99 bodova čime je Orahovac iz brenda Martin Albus PP Orahovice ujedno postao i najbolje ocijenjenim hrvatskim likerom ikad. I vidi se i zašto pri prvom mirisu gdje vas dočeka izuzetno intenzivna aroma lješnjaka a on ostaje dominantan i na nepcu. Ostaje, ipak, mjesta i za druge note koje se izmjenjuju kako konzumirate gutljaj za guteljajem ovog doista nevjerojatno dobrog likera.

- Prepustite se esenciji lješnjaka isprepletenoj s bogatim kakaom i svježim citrusima na nosu. Savršeno procijenjena slatkoća i skladno integrirani alkohol nose složene slojeve okusa, potkrijepljene bogatom bazom od tartufa s obiljem svježe lomljenog lješnjaka. Postoji bogat intenzitet poput čokoladnog namaza bez previše gorčine ili šećera, prije harmoničnog, dugotrajnog završetka, mišljenje je žirija na IWSC ocjenjivanju. Kako kažu u PP Orahovica, ovaj sjajan liker u ograničenoj seriji od svega 3500 boca, rezultat je višemjesečne maceracije prženog orahovačkog lješnjaka a to je 650 kg na 1000l alkohola. Vrlo je interesantno bilo čuti na prezentaciji likera u zagrebačkom diWine klubu kako je PP Orahovica najveći proizvođač lješnjaka u regiji, s nasadima u Hrvatskoj i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Orahovački nasadi smješteni su u netaknutoj prirodi istočne Hrvatske, uz rubove UNESCO geoparka Papuk, a proizvod je nosi i naziv „Izvorno Hrvatsko“. Na 660 hektara uzgaja se lijeska sortimenta Istarski duguljasti, Rimski, Halški div, Tonda di Giffone te Tonda Gentile Romana, koje godišnje daju između 500 i 600 tona lješnjaka.

Foto: Irena Lučić, diWine Croatia

- Dugi niz godina izrađivali smo liker u malim nakladama, isključivo za potrebe grupacije, te su ga mogli kupiti samo djelatnici. Ideja da povećamo proizvodnju i liker plasiramo na tržište dogodila se spontano i, evo, odmah smo osvojili zlato, objašnjava Anita Tepeš, brend menadžerica za Martin Albus, koja je na prezentaciju donijela i druge likere brenda Martin Albus, od oraha i frankovke.

I ova dva likera svakako su nešto za probati, također izuzetno fini, iako se, očito, teško mjeriti s onim od lješnjaka. Obzirom na potražnju, u planu je povećanje proizvodnje likera, ali iz Martina Albusa ističu kako ovaj proizvod nikada neće postati komercijalan te da će im vrhunska kvaliteta i ručna proizvodnja ostati prioriteti. Na prezentaciji se moglo probati i vina linije Martin Albus, primjerice Frankovku 2020. koja je dobila zlato na cijenjenom ocjenjivanju Mundus Vini te Rose berbe 2023. S njima i Sauvignon ali i Jezerac, silvanac zeleni iz kasne berbe koji je ostavio doista dobar dojam. Za kraj, možda će biti zanimljivo spomenuti odakle ime Martin Albus. Dolazi od dva orahovačka prestižna položaja, Martin i Albus, na kojima su obnovljeni nasadi vinove loze. Ti položaji dobili su nazive po Martinu Nagyju, orahovačkom plemiću koji je krajem 19. stoljeća bio vlasnik prvog vinskog podruma u tome kraju, a u kojem je stvarao i čuvao vrlo cijenjenu frankovku. Albus je pak bio vinogradar, prema nekima i veleposjednik, koji je radio i jako doprinio podizanju kvalitete tamošnjih vinograda.