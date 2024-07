FOTO Skuter ili motocikl? Isprobali smo jedan od samo 499 proizvedenih retro dvokotača. Evo dojmova

Vrijeme leti, a na nama je da ga pokušamo usporiti. Kad se okrenemo unazad, a tu mislimo na nekih 25 godina, potpisnik ovih redaka počeo je pisati prve tekstove u Večernjem listu, i to upravo vezano uz motocikle, skutere i mopede. Po jedno od prvih testnih vozila tada se uputio u sam centar Zagreba, ne bi li isprobao skuter tada nove talijanske marke na hrvatskom tržištu – Italjet. Bio je to model Dragster. Sada s odmakom od gotovo četvrt stoljeća došao je na red ponovno isti model, koji se, nakon duljeg perioda izostajanja s tržišta ponovno od prije koju godinu i proizvodi. Ekstravagantan je to bio skuter u to vrijeme, a ista razina ekstravagancije prisutna je i na sada aktualnom izdanju. Ustvari, kad kažemo skuter, to je tek djelomično točno. Naime, poznato je kako su skuteri zamišljeni kao praktična vozila namijenjena prvenstveno gradskom prometovanju. Tijekom godina to se polako mijenjalo pa su skuteri postajali sve veći i snažniji, da bi danas njima bilo moguće bez problema uputiti se i na duga putovanja. Kad govorimo o praktičnosti, tu mislimo na vrlo visoku dozu udobnosti, jednostavnost izrade, ali i korištenja, uz solidan prostor za odlaganje sitnica koje su u gradu uvijek potrebne. No, Dragster se ne može pohvaliti gotovo nijednom od tih prednosti skutera, iako je od samog predstavljanja tijekom 1995. godine bio vrlo dobro tražen, bez obzira na to što nikada nije imao previše povoljnu cijenu. Pitate se kako je to moguće? Naravno, različitost se cijeni i plaća, a Dragster je ustvari i dalje dosta različit od ostalih skutera koji su na tržištu. Pored toga, Dragster svojom koncepcijom ozbiljno koketira sa segmentom motocikala.

Italjet je modelom Dragster oduvijek privlačio pažnju, kao što su to svojedobno radili i neki proizvođači motocikala. Tako Dragster i dalje sprijeda karakterizira jednostruka vilica. Nadalje, skuter je postavljen na cjevasti okvir koji privlači poglede. To je rješenje koje je svojedobno bilo zaštitni znak Ducatija, pa je time Italjet uspio privući pažnju kupaca koji su znali cijeniti (i bili spremni platiti) posebnost visokovrijednog vozila s nevjerojatnom posvećenošću detaljima. Uz to, vlasnici se nikada nisu žalili na količinu zabave koju su dobili u ovom skuteru. Italjet vozila sklapa u svojoj tvornici, s time da pojedine dijelove kupuje od samih proizvođača, a to su oni iznimno popularni (Brembo, Öhlins i Akrapovič), odnosno konkurencije. Tu mislimo na pogonski agregat koji je iz Piaggio grupacije. Riječ je o jednocilindarskom agregatu koji pri 8 tisuća okretaja razvija najveću snagu od 15,5 KS, dok je pri 7750 okretaja na raspolaganju 16,5 Nm maksimalnog okretnog momenta. Već iz ovih brojki jasno je kako Dragster voli visoke okretaje, kada je sposoban pružiti ono nešto više. Iako mu je špica na 130 km/h, brzine preko 110 km/h i nisu nešto što se postiže na brzinu, ali ni Dragster tu ne ulijeva najviše povjerenja vozaču.

Foto: Ivan Cvetković

Kao što smo već spomenuli, u Italjetu se nisu usredotočili na svakodnevnu upotrebljivost, pa ih nije briga za prostor ispod sjedala, veće vjetrobransko staklo ili pak udobno sjedalo. Dragster dolazi s dosta tvrdim sjedalom, a pored toga i solidno je velik rub do dijela za suvozača, što može dodatno smetati. Maloprije spomenuto korištenje komponenti vrhunskih proizvođača dijelova znači da Dragster ipak pokušava vozaču pružiti što je moguće bolji osjećaj. Iako zbog tankog sjedala nije previše udoban, u vožnji Öhlins ovjes pokušava pružiti dojam dobrog izvršavanja zadataka. Okretnost je nešto što svakako ne možemo spočitati Dragsteru, a tako je i kad govorimo o samoj privlačnosti i atraktivnosti. Pitanje je samo koliko danas ima mlađih vozača koji su spremni izdvojiti nešto veći iznos da bi bili drukčiji od ostalih, jer uostalom to i jest cilj modela Dragster. Dragster 200 stoji 6 tisuća eura, a Limited Edition je tisuću eura skuplji.

Italjet je ovu reinkarnaciju atraktivnog modela Dragster započeo uz dvije verzije. Prva je ona od 125 ccm, koja pripada segmentu koji je kod nas već dugi niz godina gotovo neprimjetan. Naime, u mnogim europskim zemljama ovom se klasom skutera, odnosno motocikla može upravljati uz važeću B-kategoriju upisanu u vozačku dozvolu, što kod nas nije slučaj. Sukladno tome, daleko je popularniji na našem tržištu nešto jači model koji pogoni motor obujma 200 ccm. To su dva modela koja su odmah po povratku na tržište bila na raspolaganju. Kako bi išli u korak s trendovima na tržištu, u Italjetu su odlučili ponudu dodatno nadopuniti. Tako sada vrh ponude na našem tržištu čini model koji pripada segmentu od 300 ccm. Sve te tri verzije su istih dimenzija. Nešto je veće izdanje od 550 cm, koje pokreće dvocilindrični motor, a ima i pravi 6-stupanjski mjenjač. Talijansko tržište poznato je po tome kako kod njih iznimno dobro prolaze posebne serije, bez obzira na to govorimo li o automobilima ili pak skuterima i motociklima. Tako je i Italjet pripremio Dragster u posebnom Limited Edition izdanju, i to u seriji od 499 primjeraka. Nekoliko njih završilo je u Hrvatskoj, a navodno je još jedan primjerak spreman za prodaju.