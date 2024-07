FOTO Pogledajte razliku: Domaćica i Dorina jeftinije u Sloveniji nego u Hrvatskoj

Prije nekoliko dana pisali smo o Kanditovoj čokoladi s rižim koja je vjerojatno rekorder u poskupljenjima. Pakiranje od 300 grama preko noći je s 3,19 skočila na 6,29 eura. Kupci su bili zgroženi. "Ako me sad nije srušilo, nikad neće"; "Pa nama Hrvatima raste novac na drveću i svima je OK sve. Nitko se ne buni osim na Faceu", bili su neki od komentara. A sad smo našli još jedan primjer koji bi mogao dignuti kosu na glavi hrvatskim potrošačima. Cijene domaćih proizvoda koje su jeftinije u susjednim državama. I to ne u siromašnijima, nego u bogatijoj Sloveniji.

Domaćica Original od 300 grama u Sparu u slovenskim Brežicama stoji 2,89 eura. Domaćica Extra Choco lješnjak od 220 grama je na trajno sniženoj cijeni. Prodaje se za 2,37 eura. Domaćica Multigrain (275 grama) stoji 2,89 eura. Dorina Choco Mousse od 95 grama stoji 1,99. Čokolada Dorina Jaffa na akciji košta 0,89 (redovna cijena 1,29 eura). 0,89 je i Ledena. Redovna cijena joj je 1,29.

A kolike su cijene u hrvatskom Sparu? Zavirili smo u jedan zagrebački. Domaćica Original 300 grama je 3,49 eura, isto kao i Multigrain. Dorina Mousse je ista cijena kao u Sloveniji. Isto toliko je i Jaffa. Ledena je 1,99, skuplja nego 'slovenska'. Dorina s rižom od 75 grama kod nas je 1,89, u Sloveniji 10 centi više.

VEZANI ČLANCI:

Nije riječ samo o Sparu, provjerili smo i Konzum Klik. Obična Domaćica od 300 grama tamo je 3,49 eura. Isto toliko je i Domaćica Extra Choco lješnjak u pakiranju od 220 grama te Domaćica Multigrain. 100 grama Ledene je u Konzumu 1,45 eura. Jaffa koja u Sloveniji na akciji stoji 0,89 eura, na Konzum Klik je 1,45 eura.

I ovdje ima ima i jeftinijih proizvoda. Dorina riža od 75 grama u Sloveniji je 1,99, a u Konzumu ipak deset centi jeftinija. Dorina cijeli lješnjak (100 grama) tamo je 2,39 eura, a u Konzumu 2,29 eura.

FOTOGALERIJA Pogledajte kako izgleda stan koji su zajedno uredili Indira i njezin suprug