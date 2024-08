FOTO Može li čudnije? Najneobičniji, ali i iznenađujuće korisni dodaci u automobilima

Proizvođači automobila u današnje vrijeme pod stavkama dodatne, opcijske opreme kupcima koji su voljni platiti više da im auto bude posebniji nude već uobičajene značajke, poput panoramskih krovnih otvora, zatamnjenih stakala ili otmjenijih aluminijskih naplataka. No to, jasno, neće zadovoljiti one ekstravagantnije kupce. Njih je u generalnoj populaciji kupaca automobila manje pa većina proizvođača nema ekscentrične dodatke u ponudi, ali neki ih ipak imaju, ili su ih imali. Našlo bi se tu kroz godine svega: od aparata za kavu do WC-a. Autocar je izdvojio najluđe i najsmješnije – naravno, i skupe – opcije za automobile ikada predstavljene. Bugatti je kupcima Chirona ponudio mnoge opcije, a među njima i pogled na nebo. Ali, ne klasičan pogled na nebo. Opcija Sky View ‘teška’ je više od 58.000 eura, a podrazumijeva dvije zaobljene staklene ploče na krovu koje će osvijetliti raskošnu kabinu, ali i dati malo dodatnog prostora za glavu. Korisno za visoke vozače…

Ferrari je pri osmišljavanju dodataka za model California T 2014. na umu imao i vozače koji su se baš zagrijali za golf. Pa je u ponudu uključio i oko 9500 eura ‘tešku’ Ferrarijevu torbu za golf, koju bi u proizvodnji uskladili s bojom interijera naručenog automobila. Stražnji nasloni za leđa u toj se kombinaciji mogu preklopiti, kako bi se torba za golf ‘probila’ iz prtljažnika. Oni kojima normalan sat nije bio dovoljan kad su 2015. kupovali Bentley Bentayagu, mogli su za 139.000 eura naručiti Breitling Tourbillon sat montiran na vrh centralne konzole. Zašto toliko košta? Tourbillon je mehaničko remek-djelo. Poput finog sata koji se nosi na zapešću, i ovaj je samonavijajući pa će se svako malo uključiti električni motor koji će ga automatski rotirati i osigurati da se nikada ne ugasi. Sunčane naočale, odijelo, službeni vozač - posjedovanje Maybacha znači da ćete na odredište stići luksuzno, ali ako ni to nije dovoljno možete posegnuti i za markiranom torbom? Izbor je velik, ima ih u različitim veličinama i oblicima, a računajte da će vas ta želja olakšati za otprilike 4500 eura. Rolls-Royce je sa svojim Dropheadom pokušao na cestu dovesti dašak atmosphere s jedrenja dajući svojoj kopnenoj jahti palubu od tikovine straga. Naravno, taj je užitak stajao 6800 eura, a podrazumijevao je ugrađivanje u automobil 30 dasaka dobro nauljenog drva. Kupac je mogao birati između različitih tekstura i boja. Svaki put kad bi tako opremljen Drophead išao na servis, mehaničari Rolls-Roycea morali su podmazati drvo palube. Japanski gradovi većinom su prenapučeni, a još 80-ih Honda je predstavila City Motocompo, mali gradski automobil koji je u prtljažniku – uz doplatu oko 800.000 jena, odnosno 1970 eura – imao mali sklopivi motocikl. Taj je sustav omogućavao kretanje i kroz jako velike gužve.

Rolls-Royce to radi već godinama, no to se od tako luksuznog brenda i očekuje. Međutim, Škoda je sa svojim Superbom još 2015. godine preuzela ideju kišobrana koji ulazi u mali spremnik u vozačevim vratima. Od tada ga nudi najprije kao opciju, a potom i u standardnoj opremi. Kišobran u autu jedan je od detalja zbog kojih nam je Škoda jako draga. Drugi je strugač leda s vjetrobrana, ugrađen u poklopac spremnika za gorivo. Treći je… Ma, serijski ugrađena pametna rješenja ovdje bismo mogli nabrajati unedogled.

Difuzori parfema postoje već dugi niz godina, ali uglavnom za domove - sve dok Mercedes-Benz nije došao na ideju da ih ugrađuje u svoje automobile. Ovaj dodatak dostupan je za GLE, GLS, E klasu, EQS, CLS i AMG GT modele, a to će njihovog kupca stajati dodatnih cca 350 eura. Difuzor parfema ugrađuje se u pretinac za rukavice, a Mercedes nudi i izbor parfema za njega. Miris do putničke kabine putuje kroz ventilacijske otvore. Isti iznos, oko 350 eura, valjalo je svojevremeno dati da se Opel Adam opremi zvjezdanim krovom, odnosno sa 64 LED diode ugrađene u strop putničke kabine. Izvorno se ova opcija pojavila u Rolls-Royce Phantomu VII, no Opel je dodao dašak premium klase i svom malom automobilu. Ista je cijena i paketa koji, između ostalog, obuhvaća Fordov koristan dodatak – štitnike za rubove vratiju. To znaju svi koji žive u uskim ulicama ili su im vrata automobila izudarana nepažnjom vozača koji su na parkiralištu svoj auto parkirali pored njihova. Paket obuhvaća Active Park Assist, kameru za vožnju unatrag i štitnike za rubove vrata. Otvaranjem jednih od vrata izvlači se mali komad plastike koji se omotava oko ruba vrata, štiteći ga od udarca o zid ili drugo vozilo. Fiat je surađivao s Lavazzom kako bi napravio prvi serijski automobil u svijetu s aparatom za espresso. Aparat nije bio baš nešto što biste pronašli u talijanskom kafiću, već manji primjerak, poput ručnog aparata za espresso, koji se taman uklapao u prostor za bocu na središnjoj konzoli Fiata 500L. Ako vam je kava u pokretu baš važna, to bi vas koštalo 240 eura.

Kad imate dovoljno novca, u autu možete imati i – WC. Rolls-Royce Wraith je u Vignale izvedbi već izgledao drugačije od standardnog Wraitha, ali kako bi stvari podigao na (još) višu razinu, vlasnik i izumitelj Joseph Mascuch imao je instaliran WC na stražnjoj klupi. Naravno, Mascuch je bio bogat i mogao se obratiti Rolls-Royceu s takvim zahtjevom kada je osmišljavao svoj Wraith. Jedno od sjedala straga bi se podiglo i otkrilo WC. Naravno, budući da je bio u automobilu, nije bilo pratećeg vodovodnog sustava. A tko ne bi dao 3500 eura da svijetlu unutrašnjost svog Aston Martina zaštiti od blatnih tragova psećih šapa? Naravno, vlasniku bilo kojeg od Aston Martinovih modela i psa lakše je kupiti brendirani visokotlačni perač nego se ljutiti na svog četveronožnog ljubimca. Aston Martin stoga nudi paket za kućne ljubimce, gdje visokotlačni perač dolazi u pakiranju nalik koferu, a uključena je i stražnja pregrada.