Donosimo vam recept za hit jelo ovogodišnjeg zagrebačkog Adventa

Nedavno smo na kućici Boogie Laba na Fooling Around terase Hotela Esplanade probali lasagne koje tamo nude za ovaj Advent. I sjajne su, u nekoliko okusa, od kojih su neki i doista neočekivani. Bile su to sourdough lasagne s raguom koje prave od sourdough, odnosno popularnog kiselog tijesta, , junećeg ragua kuhanog 12 sati, dalmatinske šalše, sira asiago i umaka béchamel. Zatim su tu i slatke lasagne apple strudel, odnosno motivirane štrudlom od jabuka, a napravljene su također od kiselog tijesta, kompota od jabuke, kreme od mascarponea, crumblea od tjestenine i umaka od vanilije. Moramo reći da su ove slatke lasagne na nas ostavile doista odličan utisak i za nas su jedno od atraktivnijih jela ovogodišnjeg Adventa. Ali, probali smo i još jedne, a to su lasagne carbonara. Lasagne motivirane popularnim jelom iz Italije svakako je ponudilo jednu neobičnu izvedenicu ovog klasika a mi vam donosimo i recept.

LAZANJE CARBONARA

Tjestenina – 500 gr

Bešamel – 200 gr

Asiago sir – 150 gr

Parmezan – 50 gr

Žumanjci – 100 g

Slanina – 100 gr

Postupak:

Bešamel:

Maslac – 100 gr

Glatko brašno – 100 gr

Mlijeko – 1 L

Sol – 15 gr

Papar – 5 gr

Muškatni oraščič – po okusu

• U loncu na srednjoj vatri otopiti maslac, kada se maslac potpuno otopi dodati

brašno te miješati pjenjačom ili kuhačom

• Mješati sve dok smjesa ne postane glatka i dobije blago zlatnu boju

• Polako ulijevati mlijeko u smjesu, neprestano mješajući kako bi izbjegli grudice

• Nastaviti miješati dok umak ne postane gust i gladak

• Pred kraj dodati sol, papar i muškatni oraščić

Žumanjci:

Žumanjak – 200 gr

Sol – 2 gr

• Izvagati sastojke

• Kuhati u konvektomatu na pari → 67°C – 32 min

• Tjesteninu (pomoću aparata za tjesteninu) stanjiti na 1mm

• Namazati ohlađeni bešamel na tjesteninu, dodati asiago sir i parmezan, pečenu

slaninu te žumanjke

• Rolati kao štrudlu ili pitu

• Izrezati na komade od 5cm, peći ih uspravno na 230°C oko 10 min