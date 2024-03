Najbolje ljetne gume u najpopularnijem segmentu: Continental, Michelin i Kumho u vrhu

Proljeće je pred vratima i uskoro je vrijeme za sezonsku izmjenu guma. No, ne zaboravite da obveza korištenja zimske opreme na autocestama i kontinentalnim brzim cestama traje do 15. travnja. Stoga, ako do sredine travnja putujete kroz Gorski kotar ili Liku, nemojte žuriti s izmjenom pneumatika, već radije pričekajte sredinu travnja. Oni koji imaju uskladištene još uvijek dobre ljetne gume moraju samo izabrati kad će obaviti izmjenu, spremiti do jeseni zimske pneumatike i montirati ljetne. Još je lakše onim vozačima, a ima ih sve više, koji su se odlučili za cjelogodišnje gume. Oni moraju provjeriti jesu li im all season gume još uvijek dovoljno dobre ili ih moraju mijenjati. Onima, pak, koji ovoga proljeća traže nove ljetne gume, pokušat ćemo pomoći u odabiru. Već tradicionalno dobra referenca za kvalitetu guma je test ljetnih guma europskih autoklubova pod vodstvom njemačkog ADAC-a, a u čijoj provedbi sudjeluje i naš HAK. Ove su godine testirali pneumatike u samo jednoj dimenziji, 215/55 R17, koju koriste manja kompaktna SUV vozila, segment automobila koji je trenutačno najpopularniji u Europi. Primjerice, u klasu automobila koji koriste spomenutu dimenziju 215/55 R17 spadaju Seat Ateca, Škoda Karoq, Suzuki Vitara, Toyota Yaris Cross, Audi Q2, Fiat 500X, Ford Puma, Honda HR-V, Hyundai Kona, Kia Niro, MG ZS, Nissan Juke, kao i Volkswagen T-Roc, vozilo na kojem je testiranje obavljeno. No ovu dimenziju vozila koriste i neka vozila srednje klase, poput VW Passata i Škode Superb, kompakti poput Fiata Tipo i Renault Meganea, kao i monovolumeni poput VW Tourana.

Svi modeli guma testirani su u pogledu voznih i sigurnosnih svojstava, kao i udobnosti i ekonomičnosti. Osim toga, kriteriji održivosti također se mogu pronaći u standardnoj ocjeni testa guma. ADAC od 2023. godine koristi novu shemu ocjenjivanja za svoje testove guma prema kojoj se konačna ocjena sada sastoji od pojedinačnih ocjena za sigurnost vožnje i ekološku učinkovitost.

Najvažniji element, s udjelom od 70 posto, ostaje sigurnost vožnje na suhim i mokrim cestama. Trošenje pneumatika, utjecaj na potrošnju goriva i buka dio su ekološke bilance (30 posto), a pod ekološku učinkovitost također spadaju i masa guma, kao i sadržaj onečišćujućih tvari.

Ispitane su performanse 16 pneumatika i nijedna testirana guma nije dobila najveću ocjenu, ali ni najmanju. Na ovogodišnjem testu tri pneumatika dobila su ocjenu vrlo preporučljivo, čak 12 ih je dobilo ocjenu "preporučljivo", a jedna je guma "djelomično preporučljiva". Tri najbolje gume s ocjenom "vrlo preporučljivo" su Continental (ocjena 2,0), Michelin (2,1) i Kumho (2,3).

Continentalova nova ljetna guma PremiumContact 7 postavila je nove standarde na području sigurnosti zahvaljujući iznadprosječnim karakteristikama, a isto se može reći i za Michelin Primacy 4+ na području zaštite okoliša. Treći pneumatik – Kumho Ecsta HS52 - otprilike je na razini Michelina na području sigurnosti, odnosno Continentala na području zaštite okoliša. Ovdje svakako treba naglasiti da je jedino Michelin dobio vrlo preporučljivu ocjenu u obje najvažnije kategorije te se s pravom smatra iznimno ujednačenom gumom. Continentalu i Kumhu to nije pošlo za rukom zato što su na području zaštite okoliša dobili samo preporučljivu ocjenu i to zbog relativno velike mase pneumatika. No, Continental je daleko najbolji u kočenju na mokroj podlozi od 80 km/h do nule, prvi sljedeći se zaustavio tek 2,6 metara nakon Continentalove linije te se u trenutku kad je Continental potpuno stao drugoplasirani Michelin kretao brzinom od čak 23 km/h. Sva tri proizvođača najboljih pneumatika na testu nude gume koje se ističu iznadprosječnom predviđenom kilometražom i visokom izdržljivošću.



Slijede četiri gume koje su bile najbliže ocjeni vrlo preporučljivo, za što im je falila samo jedna desetinka u ukupnoj ocjeni – ocijenjeni su s 2,6. No, ipak su ostale stepenicu niže i to zbog toga što su u dvije najvažnije kategorije dobile ocjenu "preporučljivo". To su pneumatici Debica Presto UHP 2, Dunlop Sport Maxx RT2, Bridgestone Turanza 6 i Fulda SportControl 2. S ocjenom 2,7 "preporučljive" su i gume Hankook Ventus Prime4 i Goodyear EfficientGrip Performance 2, dok je s 2,8 ocijenjen Falken Ziex ZE310 Ecorun. Hankook je pokazao manje nedostatke na mokroj podlozi (unatoč kvalitetnoj ekološkoj komponenti), dok je Goodyear čak bio najbolji na polju zaštite okoliša, ali nije impresionirao na polju sigurnosti ni po karakteristikama na suhoj podlozi. Falken se nigdje nije posebno istaknuo, nego je pokazao nedostatke na suhoj podlozi, uz činjenicu da je model Ziex ZE310 Ecorun bio najteži pneumatik na testu. Posljednja petorka iz zlatne sredine "preporučljivih pneumatika – Nexen N'Fera Primus, Goodride Solmax 1, Sailun Atrezzo ZSR2, Semperit Speed-Life 3 i Linglong Sport Master – imala je nešto slabije rezultate na području sigurnosti.

Na začelju se na ovogodišnjem testu našao Vredestein s gumom Ultrac. No, nije dobio slabije ocjene zbog sigurnosnih karakteristika, dapače, solidno je ocijenjen prema vožnji na suhoj i mokroj cesti. Ali, slabiji rezultat ostvario je prema trajnosti gume. Primjerice, dok je predviđena kilometraža za Vredestein Ultrac 27.200 km, najtrajnija guma na testu jest Kumho Ecsta HS52 s predviđenom kilometražom od 69.300 kilometara. No, onima koji ne rade mnogo kilometara to ne bi trebalo smetati budući da Vredestein Ultrac ne zaostaje ni u jednoj drugoj kategoriji za konkurencijom.