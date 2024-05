S manje brige na put: Hrvat osmislio aplikaciju koja će vam olakšati svako putovanje

Kristijan Iličić, hrvatski travel bloger i vlasnik agencije Nomadik Travel otvorio je tvrtku u Dubaiju i s poslovnim partnerom Hasanom Karisikom pokrenuo eSim aplikaciju Lyntel. Cilj aplikacije je promijeniti iskustvo putovanja omogućujući putnicima kupnju eSim lokalnih mobilnih kartica za korištenje interneta u preko 150 država svijeta, i to kroz jednostavno digitalno rješenje, piše hrturizam.hr.

"Internet i komunikacija su obilježili moj život. Od klinca koji je s osamnaest godina napravio web portal i prodao ga za sedmeroznamenkastu cifru do današnjeg posla koji mi je omogućio da ljubav i strast pretvorim u posao. Kada sam razmišljao što je najviše obilježilo moj život zadnjih 10 godina - to je svakako komunikacija. I online i offline. Proputovao sam više od 194 države, no u toj količini destinacija Tajland ima posebno mjesto u mom životu. Tu sam vodio svoje prve turističke grupe, tu znam ostati po mjesec i više dana, pisati, raditi, odmarati se...Sve to vrijeme mi je povezanost od vitalnog značaja, zbog kontakta s klijentima, obitelji i poslovnim partnerima", rekao je Iličić.

VEZANI ČALNCI:

Zbog toga je, ističe, s partnerima lansirao Lyntel koji omogućuje kupnju eSIM kartica uz mogućnost raznih paketa internetskog prometa.

FOTOGALERIJA Jesmo li kušali najsmrdljiviji slatkiš na svijetu?