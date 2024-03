Razvijaju mobitel u kojem će umjetna inteligencija zamijeniti aplikacije

Navikli smo se se sve više oslanjati na naše pametne telefone. Osim što ih koristimo i kao računala, nezaobilazne su i aplikacije za razne kategorije i namjene. Postoje aplikacije za gotovo sve, bilo da se radi o zabavi, kupovini, putovanju... No, veliki broj aplikacija može biti gnjavaža, pa i opterećenje korisnicima. Pogotovo ako ih morate i kombinirati da biste obavili sve što trebate. Recimo, za putovanje trebate organizirati putovanje, smještaj, složiti si raspored i pronaći razne događaje. Dosad je to uključivalo korištenje različitih aplikacija poput portala za vlakove ili letove, web stranica za rezervaciju hotela, aplikacija za preporuke, aplikacija avionskih kompanija za online čekiranje...

A što ako bi to sve mobitel obavio za vas i bez tih silnih zasebnih aplikacija? Na Mobilnom svjetskom sajmu u Barceloni Deutsche Telekom predstavio je vizionarski koncept telefona s umjetnom inteligencijom zajedno s kompanijama Qualcomm Technologies i Brain.ai. Pomoćnik temeljen na umjetnoj inteligenciji (AI) u takvom konceptu zamjenjuje brojne aplikacije na pametnom telefonu. ​​Poput hotelskog conciergea, asistent razumije vaše ciljeve i brine se o detaljima.

Zamislite da samo AI mobitelu kažete „Rezerviraj mi let do Barcelone“. Inteligentni pomoćnik izvršava tu vašu glasovnu naredbu. Demonstracijski prikaz koristi konkretne primjere kako bi pokazao da AI pametni telefon može olakšati život prilikom planiranja putovanja, kupovine, kreiranja videozapisa ili uređivanja fotografija. Generativno sučelje Deutsche Telekoma pokretano s Brain.ai to omogućava. S pomoću umjetne inteligencije, ono preuzima funkcije raznih aplikacija i može obavljati sve dnevne zadatke koje bi inače zahtijevale nekoliko aplikacija na uređaju. Conciergea se može lako i intuitivno kontrolirati glasom i tekstom.

Jon Abrahamson, glavni proizvodni i digitalni direktor Deutsche Telekoma, uvjeren je: "Umjetna inteligencija i veliki jezični modeli uskoro će postati sastavni dio mobilnih uređaja. Koristit ćemo ih kako bismo poboljšali i pojednostavili živote naših korisnika. Naša vizija je magenta concierge za pametni telefon bez aplikacija. Istinski svakodnevni suputnik koji ispunjava potrebe i pojednostavljuje digitalni život."

POVEZANI ČLANCI:

Za demonstraciju, stvarni primjeri upotrebe integrirani su u Telekomov T Phone, koji je već dostupan. Time se naglašava predanost Grupe uvođenju inovacija na uređajima koji su već dostupni na tržištu i čine ih dostupnima svima. U suradnji s Brain.ai, pionirom generativnih sučelja, kreira se sučelje bez aplikacija gdje umjetna inteligencija predviđa i generira sljedeće sučelje kontekstualno, usklađujući se s vašim mislima. Korisnici se sada mogu fokusirati na ono što žele, umjesto kako to postići. AI se nalazi u oblaku. S jedne strane, to osigurava autentično i korisno korisničko iskustvo, a s druge strane je dostupno čak i na pametnim telefonima niže klase.

Deutsche Telekom također predstavlja još jednu verziju AI pametnog telefona koga pokreće Snapdragon 8 Gen 3 Reference Design. U uređaju visokih performansi, AI obrada se vrši na uređaju. Zbog toga je AI posebno brz, energetski učinkovit i prilagođeniji svakom korisniku.