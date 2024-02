Prvi dojmovi: Honor Magic6 Pro zaoštrava telefoto utakmicu

Na Mobilnom svjetskom kongresu u Barceloni tržište pametnih telefona izbacuje sve više novih uređaja. Jedan od top mobitela koji je u Barceloni imao svoju europsku premijeru jest i Honor Magic6 Pro, novi obećavajući Android. Honor posljednjih nekoliko godina podiže ljestvicu svoje kvalitete i sada ozbiljno kuca i na kategoriju premium uređaja. Magic6 Pro najbolji je i najmoćniji mobitel koji je Honor dosad proizveo i u toj kineskoj kompaniji se nadaju da će im upravo ta serija popločati stazu nazad prema europskim korisnicima. Magic6 Pro odlikuje se jako zanimljivim glavnim kamerama, posebno novom telefoto kamerom od 180 MP, baterijom velikog kapaciteta (5600 mAh), atraktivnim zaslonom i novim top Android čipsetom Snapdragon 8 Gen 3. No, uz sve to stiže i vrlo visoka cijena od 1299 eura (preporučena maloprodajna cijena za Hrvatsku). Tako da se i cjenovno ovaj uređaj smještaj u premium ponudu. U Barceloni sam imao priliku kratko isprobati ovaj uređaj i mogu reći da su mi prvi dojmovi većinom vrlo pozitivni.

Već i prvi pogled na ovaj mobitel jasno vam govori da su mu kamere u glavnom fokusu jer teško je ne zamijetiti - veliki izbočeni sklop stražnjih kamera. Honor jest malo redizajnirao taj svoj veliki krug stražnje kamere, ali i dalje je to masivni sklop koji djeluje moćno i izvana, a i nakon što počnete fotografirati. Dizajn odaje dojam da se radi o uređaju premium kvalitete, Magic6 Pro je lijep i elegantan mobitel. Također, djeluje vrlo čvrsto zahvaljujući kvalitetnim materijalima.

Foto: Danijel Lijović

Veliki 6,8 inčni zaslon je atraktivan i odaje dojam da je odličan za imerzivno korištenje. Kao da jedva čekate da uronite u gledanje zanimljivog sadržaja. Kinezi su na ovom modelu zadržali blago zaobljene rubove na lijevoj i desnoj strani, ne previše da vam ne bi smetalo u korištenju, a opet dovoljno da to atraktivno izgleda. Također, čini mi se da za razliku od lanjskog modela sada jesu malo popravili balans cijelog uređaja pa više nemam dojam da će mi mobitel ispasti iz ruke preko prstiju jer se gornji dio doima teži.

Trostruka stražnja kamera nabrijana je piksel mašina s velikim foto senzorima, a prva je zvijezda velika periskopska telefoto kamera od 180 megapiksela. Tu su i nova obećavajuća 50 MP ultra-širokokutna kamera i 50MP širokokutna kamera. Selfie kamera također ima veliki senzor od 50 megapiksela. U par sati šetnji s ovim mobitelom po Barceloni snimio sam dosta fotografija bez ikakvih posebnih namještanja i fotografija doista ispadaju vrlo kvalitetno, oštro, s prirodnim bojama. Nova ultra-širokokutna kamera mi se čini boljom, pokriva veliki kut i hvata dosta oštrine i lijepi kontrast. Obično te vrste kamera dosta izgube na oštrini, ali ovdje to nije toliko zamjetno. Pogotovo u fotografiranju po danu, za ocjenu noćnih fotografija ću ipak pričekati detaljniji test.

Dok sam fotografirao slavnu zgradu bazilike Sagrada Familije iz različitih objektiva i kuteva u prvi mah mi se činilo da je dio fotografija previše eksponiran i da kamere ne kompenziraju razinu svjetlosti dovoljno brzo, no naknadno sam na računalu vidio da to ipak nije bilo tako i da je tek rijetko koja fotografija ostala previše osvijetljena.

Periskopska zvijezda od kamere mi se čini da jako dobro izvodi svoj posao. Uspio sam uhvatiti hrpu detalja po visokim krovovima Sagrade familije, a opet su i ti zumirani dijelovi ispadali dovoljno oštri. Prvi mi je dojam da sve do nekih 15 puta uvećavanja će biti vrlo oštro i iskoristivo ako snimate po danjem svjetlu. Za one varijante oko 30x ovisi i koliko svjetla tada ima i koliko vam se ruku tresu, a sve od 50x na više bolje je niti da ne pokušavate jer su rezultati premutni. Onih završnih 100x lijepo zvuči, ali od toga nema baš nikakve koristi.

Jake mogućnosti zumiranja stražnje kamere ipak su slabije kad se snima video. Magic6 Pro dopušta uvećanje do 10x. Što je razumljivo jer do tog dometa je rezultat još prihvatljiv, ali tada su gubi kvaliteta pa ne bi bilo puno koristi da se još više zumira.

Ovaj mobitel ima još jednu zanimljivu mogućnost s kamerama, a to je da se sve bolje usavršava u hvatanju pokreta. Honor ovu značajku marketinški jako gura, ali ne može se još govoriti o nekoj razini da bi mobiteli mogli doseći razinu snimanja sportskih akcija u pokretu poput profesionalnih kamera. Tu su jednostavno fizička ograničenja malih objektiva prevelika barijera pa će tu trebati još puno usavršavanja tehnologija i umjetne inteligencije. Ipak, može se podići kvaliteta ranijih izdanja mobitela i koliko dobro mogu snimati najzahtjevnije kadrove.

Da biste na Honor Magic6 Pro isprobali takvo optimalnije snimanje u sučelju kamere možete izabrati ikonicu pokreta u donjem lijevom uglu. Tada uključujete poseban režim snimanja koji izoštrava kadar dok snimate neku osobu koja se kreće. Slično poput snimanja videa i ovdje je ograničeno koliko pritom možete zumirati, ovdje je to maksimalno do 5x. To, također ima smisla jer jasno da je puno teže uhvatiti oštriji kadar što je objekt dalje od vas odnosno što više pokušavate zumirati. Ovo je također jedna do tih opcija koju je potrebno detaljnije istestirati pa sada tek mogu dati kratki dojam da dok sam snimao plesače na Flamenco večeri jesam uspio uhvatiti i nešto oštrih fotografija plesa.

U trenutku kada se plesačica ili plesač okreću i više pomiču ruke i glavu tako se više dobiju zamućeniji dijelovi na fotografiji, ali čak recimo i dok prsti i jesu zamućeniji i dalje možete dobiti atraktivnu fotografiju sa stabilnim pa i oštrim detaljima u ostatku kadra. Ima tu i fotografija s više mutnih detalja, ali obzirom kako znaju ispasti ovakva snimanja ovo je ispalo bolje nego što sam očekivao. Obzirom da sam snimao pod umjetnom rasvjetom moguće je da bi rezultati bili i nešto bolji pod danjim svjetlom.

Snimanje videa istih kadrova donijelo mi je vrlo kvalitetne prizore s dobrim zvukom i jasnom slikom s puno oštrih detalja.

Selfie fotografija je dobra, ali mi se ne čini da je nešto značajno bolja u odnosu na lanjski Magic5 Pro. Po danu su to vrlo oštri kadrovi čak i kada povećate fotografiju, a po noći su rezultati očekivano slabiji. Obzirom na nove kamere jesam očekivao i tu bolji iskorak, no barem prema prvim dojmovima tu nije jednaka kvaliteta i konkurentnost kao na glavnim stražnim kamerama.

Foto: Danijel Lijović

Velika baterija kapaciteta od čak 5600 mAh obećava dugotrajno korištenje. U prvom danu korištenja izvukao sam gotovo 6 sati uključenosti ekrana do večernjih sati, a ostalo mi je oko 20 posto baterije. No, dok sam u Barceloni isprobavao mobitel i više fotografirao i koristio cijelo vrijeme roaming i povremeno dijeljenje hotspota, baterija je više curila i skupio sam oko 4 sata uključenosti ekrana do ranih popodnevnih sati, ali je baterija pala tada već na 14 posto. Ovdje mi također treba više korištenja mobitela da donesem bolju procjenu koliko baterija drži. Punjenje baterije ide brzo. Iz Honora obećavaju da se već u 40 minuta napuni puna baterija od ispražnjene do 100 posto, ali meni je trebalo oko 55 minuta. Doduše, nisam pritom imao originalni Honorov žičani punjač (Magic6 Pro podržava žičano punjenje jačine 80 vata i bežično od 66 vata).

Zvuk je dobar, ugodan i bez distorzija. Na Spotifyu mi se činilo da bi mogao biti i glasniji, a kad sam prešao na Netflix mi se čini da jest glasniji, ali manje ugodno. Na Netflixu sam onda malo smanjio volumen i bilo je bolje. Uglavnom, stereo zvučnici jesu tu i prvi dojam mi je da sasvim solidno odrađuju posao.

Zasad ne mogu puno govoriti o performansama jer sam samo kratko isprobao mobitel, ali treba istaknuti da je ovdje Qualcommov flagship čipset Snapdragon 8 Gen 3 (4 nanometarske strukture) što je najbolje što neki Android može u ovom trenutku imati (ako se ne radi o posebno dorađivanim verzijama te serije) pa tu ne bi trebalo biti problema s performansama.

Foto: Danijel Lijović

Što se, pak, softvera tiče taj dio jest ostao još nedorečen za Honor. Potrebno je i navikavanja na Honorovo sučelje i sustav, drugačiju prečicu do notifikacija i kontrolnog centra. Koristeći aplikaciju Teams nisam uvijek u potpunosti vidio grafičke reakcije na porukama, iako bih dobio obavijest da se neka reakcija dogodila.

Onima koji ove godine razmišljaju o novom velikom Android mobitelu svakako bi mogli i ovaj uređaj uzeti u obzir, ali treba istaknuti da je i cijena od 1299 eura vrlo visoka, iako i povoljnija od top konkurencije.

SPECIFIKACIJE: HONOR MAGIC6 PRO

Dimenzije: 162,5x75,8x8,9 mm

Masa: 225-229 grama

Zaslon: 6,8 inča rezolucije 1280x2800; omjer 19.5:9

Zaštitno staklo: Jurhino

Operativni sustav: Android 14, MagicOS 8

Čipset: Qulacomm Snapdragon 8 Gen 3

Trostruka glavna kamera:

široko kutna 50 MP (f/1.4-2.0), OIS

telefoto 180 MP (f/2.6) periskopska, OIS, 2x5 optički zum

ultra široka 50 MP (f/2.0), pokriva polje od 122 stupnjeva

selfie kamera: 50 MP (f/2.0)

Baterija: Li-Po 5600 mAh (80W žičano punjenje, 66W bežično)

CIJENA: 1299 eura preporučena maloprodajna cijena