Evo kada morate zamijeniti svoje vozačke dozvole

Od svih dokumenata koje posjedujemo kao građani Republike Hrvatske, vozačka je dozvola prije nekoliko godina prošla najveću promjenu. Točnije, od 1. srpnja 2013. godine više ne moramo imati onu staru papirnatu vozačku dozvolu koja je nerijetko bila podložna gužvanju i oštećivanju, a i prilično je nepraktična za nošenje u novčaniku. Tog je dana, naime, Ministarstvo unutarnjih poslova počelo izdavati novu vozačku dozvolu u obliku i dimenzijama plastične kreditne kartice s boljim sigurnosnim obilježjima, odnosno vrlo sličnu tada već odavno aktualnoj osobnoj iskaznici.

Ako još uvijek imate važeću staru, papirnatu vozačku dozvolu, ne brinite se, jer ju ne morate mijenjati, barem ne još neko vrijeme. Naime, stare vozačke dozvole, izdane do 1. srpnja 2013. godine, vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine, kada će ih biti potrebno zamijeniti novima.

Još davno prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, točnije 2004., valjanost vozačkih dozvola prestala je vrijediti do 65. godine života vozača, odnosno skraćena je na 10 godina. To pravilo vrijedi i danas pa vozačke dozvole građana izdane u Republici Hrvatskoj vrijede 10 godina, jednako kao i u brojnim drugim zemljama Europske unije, kao što su Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina. Iznimke su Austrija, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Njemačka, Poljska, Slovačka koje svojim građanima vozačke dozvole izdaju na 15 godina.

Do nove vozačke dozvole i preko interneta

Kako bi se građanima dodatno smanjila gnjavaža vezana uz fizički dolazak u policijsku upravu ili stanicu radi izdavanja nove vozačke dozvole, 4. rujna 2017. godine uvedena je velika novost koja im dodatno smanjuje nepotreban kontakt s birokracijom. Jedini uvjet? Da imate novu (biometrijsku) osobnu iskaznicu, odnosno eOsobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Ako imate, umjesto dolaska u policijsku stanicu, zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole možete predati elektroničkim putem kroz sustav e-Građani (točnije, pod izbornikom “Promet i vozila, e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole”).

Jedino ograničenje te elektroničke opcije jest što vrijedi samo za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku i to za izdavanje prve vozačke dozvole građana Republike Hrvatske na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca hrvatske vozačke dozvole zbog oštećenosti, produljenja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sličnog, ali ne i zbog zamjene ako je vozačka dozvola ukradena ili izgubljena niti zbog zamjene za vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili u inozemstvu.

Izdavanje u roku od 24 sata

Spomenuti redovni postupak izdavanja nove vozačke dozvole traje do 30 radnih dana i stoji 166 kuna.

Ako vam se žuri, MUP vam, kao i prije, nudi opcije ubrzanog i žurnog postupka izdavanja. Kao što je jasno objašnjeno na novim internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, ubrzani postupak traje do tri radna dana i stoji 215 kuna, a ako do nove vozačke dozvole morate ili želite doći u roku od 24 sata, odabrat ćete žurni postupak izdavanja za koji ćete morati izdvojiti 465 kuna.

Na MUP-ovim stranicama možete pronaći vrlo jasne upute kako u sedam koraka obaviti postupak izdavanja nove vozačke dozvole, bilo da je riječ o redovnom, ubrzanom ili žurnom izdavanju. Ukratko, ako ne obavljate postupak putem e-Građana, proces izdavanja nove vozačke dozvole podrazumijeva plaćanje potrebnih davanja, odnosno usluge izrade i upravnih pristojbi, izradu fotografije (35 mm x 45 mm), predavanje papirologije u bilo kojoj policijskoj upravi ili postoji i preuzimanje gotove vozačke dozvole.

