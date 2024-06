Znate li kako napraviti pjesmu? Poznata kantautorica provest će vas kroz put od ideje do realizacije

Centar za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb uskoro lansira novi program pod nazivom supraStudio. Centar će svake godine dovoditi jednog domaćeg umjetnika, a ove godine to je Sara Renar čija će se radionica održati od 2. do 6. srpnja svaki dan u vremenu od 10 do 14 sati. Radionica je potpuno besplatna za sve zainteresirane osobe, a rok prijave je 24. lipnja do ponoći putem online prijavnice, no broj mjesta je ograničen.

Promoviraju se različite grane umjetnosti, od glazbe i književnosti do vizualne umjetnosti, a studio će samo privremeno biti otvoren publici. Predstavljanjem svojih novoosmišljenih projekata, edukacijom polaznika putem raznih radionica te eksperimentirajući s vlastitim autorskim jezikom, domaći umjetnici će promovirati svoje autorsko stvaralaštvo.

Prva umjetnica koja će se predstaviti publici je Sara Renar, zagrebačka glazbenica koja je trenutno jedno od najprepoznatljivijih glazbenih imena nove generacije u regiji. Njena radionica, "Kako se rade pjesme", provest će polaznike kroz cijeli proces nastanka pjesme započevši od same zamisli, a zatim i smišljanja teksta, melodije i ritma te će na kraju imati priliku svladati osnove tonskog snimanja i audio produkcije.

Sara Renar bilježi gotovo tisuću koncerata diljem Hrvatske i Europe gdje je nastupala na važnijim festivalima, a surađuje s brojnim poznatim imenima u DJ svijetu, književnicima i pjesnicima. Dobitnica je raznih europskih priznanja i stipendija, jedno od njih je projekt "European Music Incubator" Europske Unije za potporu mladih glazbenika. Osvojila je i europsku potporu za mobilnost umjetnika i-Portunus, OneBeat Balkans umjetničku rezidenciju, međunarodnu umjetničku rezidenciju u Lavovu u Ukrajini Magic Carpets Europe te brojne druge projekte.

Njezin prvijenac, album "Djeca", nominiran je 2014. godine za nagradu Porin za najbolji debitantski album, a 2015. osvojila je Porin za najbolju vokalnu izvedbu u njenom EP "Jesen" koji je također bio nominiran za najbolji alternativni album iste godine. Nominaciju za Porin zaslužila je i 2016. s albumom "Tišina", ali i nominaciju IMPALA za najbolji europski album godine. U opusu još ima dva albuma, "Gdje povlačiš crtu" i "Šuti i pjevaj", koji su privukli veliku medijsku pozornost zbog svoje jedinstvenosti i svjetske kvalitete.