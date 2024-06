Albanci su nam otkrili kako misle iznenaditi Hrvatsku, nadaju se jednoj stvari

Nemamo pretjerano puno vremena tugovati zbog poraza protiv Španjolske i pričati 'što bi bilo kad bi bilo', jer već nam za dva dana od 15 sati slijedi okršaj drugog kola Eura protiv Albanije, koja je u prvom kolu s minimalnih 1:2 poražena protiv branitelja naslova, europskog prvaka Italije. Bila je to vrlo zanimljiva utakmica u kojoj su Albanci poveli u 22. sekundi preko Bajramija, no Italija preokrenula već do 15. minute preko Bastonija i Barelle te to vodstvo održala do kraja.

Poigravanje u obrani

Budući da je Albanija iz naše perspektive znatno veća nepoznanica od Španjolaca i Talijana (nikad nismo ni igrali protiv njih), vrijedi se okrenuti predstojećem okršaju i istražiti što se to događa u momčadi izbornika Sylvinha te oko nje. U tome nam je pomogao kosovski sportski novinar tamošnjeg medija Gazetablica, Endrit Krasniqi. Naime, na Kosovu se Albanija prati kao da je njihova reprezentacija na Euru, budući da je dobar dio igrača iz albanske reprezentacije s Kosova, a i od 50 tisuća navijača koji su bili u Dortmundu na prvoj utakmici procjenjuje se da je minimalno trećina bila s Kosova.

Razgovor s Endritom započeli smo dojmovima sportskih medija, ali i albanske i kosovske javnosti nakon utakmice protiv Italije.

– Prvo, bilo je očekivano da će Italija dominirati u utakmici. Brzi gol Albanije samo je otežao utakmicu za nas jer su zbog toga Talijani pritisnuli i napali još jače nego što bi inače. Mišljenje u albanskoj javnosti gotovo je svugdje isto; ono što se događalo na utakmici bilo je očekivano, ali smatra se da bi Albanija mogla bolje da nije precijenila protivnika. Nakon što smo zabili pogodak, trebali smo napraviti puno više prekršaja kako bismo umrtvili igru, što je rekao i naš kapetan Djimsiti u izjavama nakon utakmice. Prema njegovu mišljenju, koštao nas je manjak iskustva i slažem se s njim – započeo je Krasniqi, koji na dnevnoj bazi prati albansku selekciju, čak je uoči Eura sudjelovao u izradi dokumentarca u povodu odlaska Albanaca na Euro.

Teza o premalom broju prekršaja i brojčano je potpomognuta, budući da su Albanci u susretu napravili tek sedam prekršaja, isto kao i Talijani. Što se tiče ostalih statističkih kategorija, posjed lopte bio je 68:32 u koristi Italije, u udarcima je bilo 17:8 za Talijane, a u velikim prilikama 5:2.

>> Otkrivene plaće izbornika! Dalić zarađuje golem iznos, no nije niti u prvih 10

– U obrani smo sigurno mogli bolje. Ponekad su igrači poput Mitaja predugo zadržavali loptu blizu našeg gola, što nas je moglo koštati još pogodaka. Broja je imao jako dobru izvedbu, pokazao je da mu je jako teško oduzeti loptu bez prekršaja.

Kako ste vidjeli utakmicu osobno, iz vaše perspektive?

– Osobno nisam zadovoljan utakmicom. Svjestan sam da je Italija branitelj europskog naslova, ali ne bismo smjeli baš ovoliko precjenjivati protivnike. Započeli smo na savršen način, najbržim pogotkom u povijesti Eura, ali to je više-manje bilo to od nas.

Međutim, u drugom je poluvremenu određenu iskru Albancima, priznaje to i naš sugovornik, donio krilni napadač Dinama Arber Hoxha, koji je ušao u igru u 68. minuti. Krasniqi upravo njega ističe kao glavnog igrača kojeg se zaziva kao novog za prvih 11 protiv Hrvatske.

– Hoxha je bio igrač koji je ponajviše impresionirao. Unatoč tome što nije imao veliku minutažu, njegov utjecaj na igru i doprinos bili su upečatljivi i vidljivi. U Albaniji vlada mišljenje da bi Sylvinho tu trebao rotirati u odnosu na utakmicu s Italijom. Bilo je očito da Taulant Seferi nije bio na razini i Hoxhine kvalitete više bi odgovarale i pridonijele u sljedećim utakmicama. Smatram da bi učinio puno više kad bi bio u prvih 11 i da se ta promjena treba, ali i može dogoditi. Ipak Hoxha jako dobro poznaje Hrvatsku i od toga bismo mogli imati koristi.

Koja je percepcija u Albaniji uoči utakmice protiv Hrvatske? Koje mišljenje vlada tamo po pitanju hrvatske reprezentacije, i općenito, ali i nakon ovog poraza protiv Španjolske?

– Svjesni smo da će protiv Hrvatske biti teško, a vlada mišljenje da će nam nakon hrvatskog 0:3 poraza protiv Španjolske biti još teže, jer sad ova utakmica postaje puno važnija za Hrvatsku. Navijači Albanije se nadaju da će visoka očekivanja negativno utjecati na Hrvate. Očekujem da će Hrvatska kontrolirati utakmicom, a da će Albanija biti u niskom bloku i tražiti svoje prilike iz kontranapada. Isto tako, pritisak je velik na Hrvatskoj nakon prvog kola pa vidimo svoju priliku ako Hrvatska previše krene u napad. Albanija zaista ima kvalitetu kazniti protivnika iz kontranapada, ali i udarcima iz daljine. Ako Hrvatska ne bude mirna, to bi im moglo stvoriti probleme. Hrvatska je, naravno, bolja momčad, ali uvijek je sve moguće.

Nema negative i tuge

Priča li se uopće u Albaniji o prolasku skupine? Bi li takav način razmišljanja bio prevelik pritisak stavljen na igrače i stručni stožer uzevši u obzir objektivni status autsajdera?

– Općenito kod nas u medijima i među navijačima vlada mišljenje da je golem uspjeh bio samo plasirati se na ovo Europsko prvenstvo. Kad uzmemo u obzir da se neke reprezentacije poput Norveške s Erlingom Haalandom nisu ni kvalificirale na Euro, velika je stvar uopće biti ovdje. S obzirom na skupinu u kojoj se nalazimo, smješteni smo redom s momčadima koje mogu dogurati do četvrtfinala, pa možda čak i sve tri biti u polufinalu.

Jednostavno nismo imali sreće sa ždrijebom, tako da neće biti neke velike negative ako ne prođemo dalje. Upravo tu vidimo svoju priliku, jer ako pritisak i nervoza obuzmu neke od naših protivnika, Albanija ima dobru priliku to iskoristiti – zaključio je Endrit Krasniqi.