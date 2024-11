ZET u drugom ruhu: Ove godine voze čak dva božićna tramvaja, ovdje su svi detalji

Kako bi se osigurao pravi doživljaj zimske bajke, u promet se ponovno uključuje prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj. Zbog iznimno velike potražnje, ovog Adventa na zagrebačkim ulicama bit će čak dva Vesela božićna tramvaja, koja će atraktivnim vožnjama pronositi blagdanski duh gradom.

Djed Božićnjak, vile i vilenjaci ugostit će naše najmlađe putnike i njihovu pratnju u turističkom tramvaju iz 1924. godine, koji je podsjetnik na bogatu prijevozničku tradiciju, kao i u suvremenom niskopodnom tramvaju NT 2300. Vožnja u trajanju od 30 minuta uključuje igrokaz s Djedom Božićnjakom i njegovim pomagačima, a osigurana je i podjela slatkiša našim najmlađim sugrađanima i posjetiteljima.

Veseli božićni tramvaji bit će u prometu od nedjelje, 1. prosinca, do utorka, 7. siječnja. U navedenom razdoblju, tramvaji će voziti svakih 15 minuta i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati. Tramvaji će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata, a vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice. Cijena karte iznosi 5 eura. Detaljnije informacije dostupne su na internetskoj stranici www.zet.hr