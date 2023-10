ZET-ov autobus koji je vozio i Luka Modrić pronašli smo u Splitu i to u potpuno drugoj boji

Jedan do junaka dočeka srebrnih nogometaša sa Svjetskog prvenstva 2018. bio je i ZET-ov kabrio autobus. Za njegov upravljač sjeo je čak i kapetan reprezentacije Luka Modrić. Uz njega, izbornika Zlatka Dalića i ostatak vatenih bus je bio zvijezda dočeka i zimus. No osim na ta dva događaja, ZET-ova turistička vozila posljednjih godina nismo viđali. Do 2019. u prometu su bile dvije linije, crvena i zelena, a autobus je polazio iz Bakačeve podno katedrale.

Crvena linija prolazila je kroz srednjovjekovnu gradsku jezgru, a zelena je prometovala dalje, do jezera Jarun i Bundek te parka Maksimir. Posao je, izgleda, išao dobro jer je 2019. uvedena i treća, žuta linija. Sve tri linije odrasle su prevozile za 70 kuna, djecu do sedam godina besplatno, a oni do 18 godina plaćali su pola cijene. No onda se dogodila pandemija koronavirusa pa i zagrebački potres i kabrio autobusi ZET-a više nisu bili redovni gosti zagrebačkih cesta.

Tijekom ove ljetne sezone, ali i na razini cijele godine, metropola je bilježila velik rast broja turista pa je i u odnosu na rekordnu 2019. bilo i do 25 posto više stranih posjetitelja, stoga se postavilo logično pitanje: potreba očito postoji, ali zašto ZET ne zarađuje na turističkom prijevozu? Odgovor smo potražili od gradskog prijevoznika, u kojem su nam otkrili da ZET zarađuje od turizma, ali u Splitu! Naime, jedan od turističkih autobusa bez vozača u lipnju je iznajmljen tvrtki Apodos, koja organizira "hop on hop off" ture po Dalmaciji.

POVEZANI ČLANCI:

– Turistički autobus bio je u najmu do 15. rujna 2023., a iskazan je interes za nastavak suradnje pa je ugovor produljen do 1. studenoga. ZET će time uprihoditi 45 tisuća eura – objasnili su.

I zaista, na splitskoj Zapadnoj obali zatekli smo ZET-ov MAN kabrio autobus zagrebačkih tablica, ali ne i prepoznatljive plave boje. Naime, tvrtka koja ga je unajmila prebojila ga je u crvenu uz naljepnice s vizurama Dalmacije. Autobus polazi u đir po Splitu koji turiste stoji 20 eura, a za domaće je, kažu nam, karta upola jeftinija.

Na pitanje zašto vožnjom turista ne zarađuju i u Zagrebu, iz gradskog prijevoznika odgovaraju kako je "s obzirom na deficit profesionalnih vozača na tržištu rada svakodnevno pružanje usluge na 147 redovnih autobusnih linija prioritet ZET-a, a turističke usluge trenutačno nisu u fokusu". Zaključuju i kako je "poslovna politika tvrtke da sve svoje raspoložive snage usmjeri na javni gradski prijevoz te se u skladu s tim trenutačno evaluira budućnost turističkih autobusa u voznom parku".

VIDEO Ancelotti: Modrić je pokazao ono što tražim od igrača koji je ljutit jer ne igra