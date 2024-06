ZET od danas uvodi novu uslugu: Ovim autićem možete se voziti besplatno, evo detalja

Centrom metropole od danas bi vas trebao furati Fulir pa biste do odredišta mogli furt brzo stići. Grad i ZET u pogon vraćaju električna minivozila te po uzoru na Ljubljanu na ulice grada uvode novu besplatnu uslugu javnog prijevoza. Dva malena, ali okretna Yamahina vozila kreću na vožnju u pješačkoj zoni i ponajprije će biti namijenjena starijim i slabije pokretnim Zagrepčanima te posjetiteljima grada. Vozit će svakog dana od 8 do 20 sati, i to do 26. listopada. A relacija? Po dogovoru.

Uz telefonsku narudžbu

– Dva električna vozila kapaciteta za najviše pet putnika, a vožnja će se naručivati pozivom na telefonske brojeve vozača koji će s korisnicima izravno dogovarati lokacije i rute. Brojevi telefona su 091/1111-425 i 091/1111-426. Fulir je ponajprije namijenjen osobama starije životne dobi koje se otežano kreću, bilo sugrađanima ili turistima, no bit će dostupan i ostalima, ovisno o raspoloživosti usluge u određenom trenutku – objašnjavaju u gradskoj upravi.

Fulira smo ulovili na punjenju i ušminkavanju u garaži na Langovu trgu, gdje nas je dočekao i dobro raspoložen, mlad, ali iskusan vozač. A ako vam se čini da ste slična vozila već vidjeli na ulicama metropole, u pravu ste. Električni autići kakve se obično može vidjeti na golf-terenima kupljeni su 2018., a svečano predstavljeni u studenom iste godine. Tadašnji gradonačelnik Milan Bandić najavio ih je kao "turistički hit za najbolji advent u Europi", no za kartu po cijeni od 10 kuna nisu vozili baš puno ljudi . U godinu dana 12 autića koji su plaćeni 2,9 milijuna kuna, što je oko 400 tisuća eura, prevezlo je 400 putnika. Većinu vremena stajali su u garaži, govore upućeni, a ZET ih je pokušao "uskrsnuti" sljedećih godina za vožnje oko Jaruna ili po Gornjem gradu, ali i od toga se ubrzo odustalo.

Sad su pak, kako priznaju u gradskoj upravi, inspirirani Kavalirom, odnosno uslugom prijevoza u pješačkim zonama Ljubljane, odlučili ponovno aktivirati električnu flotu ZET-a koja je ponijela ime nezaboravnog lika iz najzagrebačkijeg filma "Tko pjeva zlo ne misli". U središtu grada zatekli smo četiri Fulira, a za početak će, kako doznajemo, voziti dva. Tihi su, praktički bešumni, a budući da su prešli i malo kilometara, izgledaju kao novi.

S punom baterijom Fulir može odraditi 50-100 kilometara, ovisno o opterećenju i vanjskim uvjetima. Na njemu je i QR kod čijim skeniranjem brzo možete doći do svih informacija, kao i kontakt-broja vozača s kojim dogovarate rutu, slično kao i u taksiju, osim što je ovo potpuno besplatno.

Ne krstari po kiši

– Fulir je još jedan iskorak prema održivijem, pristupačnijem i srdačnijem Zagrebu, čime se nastoji sugrađanima i gostima starije životne dobi olakšati kretanje središtem grada – kažu na Radićevu trgu.

Napominju kako se električnim autićima neće moći voziti djeca bez pratnje odraslih, kao i da prednost imaju ponajprije starije i teže pokretne te osobe s invaliditetom, a usluga neće biti dostupna tijekom loših vremenskih uvjeta.

Podsjetimo, osim Fulirom, stariji od 65 godina metropolom se od 1. lipnja mogu besplatno voziti i ZET -ovim tramvajima i autobusima. Oni koji nisu izvadili besplatni pokaz mogu to učiniti do kraja rujna, a u međuvremenu je u slučaju kontrole dovoljno pokazati osobnu iskaznicu.

