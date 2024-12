ZET najavio brojne izmjene u prometu, neke će trajati i do siječnja, a odnose se na tramvaje i autobuse

Tijekom održavanja manifestacije "Advent u Zagrebu", od subote, 30. studenoga do utorka, 7. siječnja, sukladno procjeni, a prema nalogu policije, tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora bit će obustavljen petkom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 18 do 23 sata. Tramvajske linije 6 i 13 će prometovati izmijenjenim trasama.

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Držićeva - Sopot

Linija 13: Kvaternikov trg - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska cesta - Ulica Grada Vukovara – Žitnjak

Zbog održavanja manifestacije "Advent u Zagrebu", od ponedjeljka, 2. prosinca, do četvrtka, 9. siječnja, autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića) će do 17 sati prometovati redovnom trasom, a od 17 sati, ili ranije, ovisno o smjernicama i nalogu policije, autobusi će voziti skraćeno, redovnom trasom od Garaže Tuškanac do Ilirskog trga.

U periodu skraćenog prometovanja, neće se koristiti obostrana autobusna stajališta Kamenita vrata, početno/krajnje stajalište Trg bana Josipa Jelačića, kao ni stajalište Katarinin trg zbog radova na Gornjogradskoj gimnaziji. Vozni red se neće mijenjati, a autobus će od Ilirskog trga kretati prema terminima koji se uobičajeno ostvaruju s Trga bana Josipa Jelačića.

Autobusna linija 149 (Kuniščak - Vrhovec) će od ponedjeljka 2. prosinca u 9 sati do završetka sanacije kolnika u Ulici Vrhovec, na dijelu od kućnog broja 142 do raskrižja s Ulicom Jelenovački vrh, prometovati skraćeno do raskrižja Ulice Vrhovec i Ulice Vinogradi. Autobusno stajalište Vinogradi u smjeru Kuniščaka bit će početno stajalište, odakle će autobusi kretati pet minuta kasnije u odnosu na polaske iz Vrhovca.

Autobusna stajališta Vinogradi u smjeru sjevera, Vrhovec 233 i Vrhovec, te obostrana stajališta Vrhovec 196, Vidovčica i Vidovčica I neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno stajalište na Ulici Vrhovec ispred kućnog broja 124 u smjeru sjevera, koje će ujedno biti i krajnje stajalište.

Zbog sanacije kolnika na dijelu Franjčevićeve ulice u Dumovcu, autobusne linije 276 (Kvaternikov trg - Ivanja Reka - Dumovec) i 284 (Sesvete - Ivanja Reka - Dumovec) će od ponedjeljka, 2. prosinca do završetka radova, prometovati skraćeno u smjeru Dumovca, do raskrižja Bilogorske i Dinarske ulice.

Autobusno stajalište Dumovec u smjeru okretišta Dumovec koristit će se kao početno krajnje stajalište, odakle će autobusi ostvarivati polaske po redovnom voznom redu. Linije 276 i 284 neće koristiti stajalište Dumovec okretište