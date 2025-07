Festival svjetskog kazališta: Četiri moćne europske predstave u Zagrebu

U svojoj 22. sezoni Festival svjetskog kazališta od 13. do 27. rujna donosi četiri snažne predstave s najrelevantnijih europskih pozornica koje kroz različite izvedbene jezike, od poetskog do dokumentarnog, od glazbenog do autobiografskog, istražuju mogućnosti suvremenog kazališta da postavi pitanje, otvori prostor, poremeti tišinu, najavljeno je. Ove predstave ne prenose unaprijed oblikovane poruke, već stvaraju uvjete za novo gledanje i novo slušanje. Umjesto ispričanih priča, pred nama su otvorene strukture, dramaturgije koje ispituju odnose, emocije, povijesti i granice između privatnog i kolektivnog.

"Lacrima", je središnji događaj ovogodišnjeg festivala koji će dva puta biti izveden u Zagrebačkom kazalištu mladih, 13. rujna u 19 sati i 14. rujna u 15 sati. Nakon praizvedbe na Festivalu d’Avignon, "Lacrima" je izvedena u matičnom Théâtre National de Strasbourg, pariškom Odéonu, münchenskom Kammerspiele, Théâtre Vidy-Lausanne, Barbican Centru u Londonu, na festivalima u Tokyu i Montrealu.

Kroz briljantno isprepletenu dramaturgiju prati izradu vjenčanice za englesku princezu, ali iz perspektive radnica u Francuskoj, Indiji i Vijetnamu. U paralelnim sekvencama se raspliću nevidljive niti globaliziranog rada, naslijeđa kolonijalizma i svakodnevne borbe za dostojanstvo. "Lacrima" je emotivno precizna, vizualno sofisticirana i politički duboko artikulirana izvedba koja spaja kazalište, film i koreografiju u suvremeni tekstilni ep. Uvjerit ćemo se zašto je autorica Caroline Guiela Nguyen jedna od najznačajnijih imena svjetskoga kazališta i ovo je prvo njezino gostovanje u ovom dijelu Europe.

U predstavi "Héritage", belgijski kazališni autor Cédric Eeckhout i njegova majka Jo Libertiaux zajedno su na pozornici i pokušavaju rekonstruirati ono što u njihovom odnosu nikada nije izgovoreno. Nakon izvedbi u Théâtre de la Bastille u Parizu i na Kunstenfestivaldesarts u Bruxellesu, Schaubuehne u Berlinu, predstava dolazi u Zagreb kao intimna kazališna arheologija.

Odvija se u prostoru roditeljskog jezika, između osobnog iskustva i kontinentalne krize identiteta. Ovo je tiha i dirljiva predstava, gdje se dramaturgija gradi oko odsutnosti, pauza, u mikro gestama. Kazalište postaje oblik slušanja, prisutnosti, zajedništva. Predstava se izvodi u Gradskom satiričkom kazalištu Kerempuh 23. rujna u 20 sati.

Pippo Delbono, čest gost Festivala svjetskog kazališta, dolazi s predstavom "Il Risveglio" (Awakening). Taj poetski i fizički ritual nastao je iz meditacije o ratu, gubitku i dostojanstvu. Nakon izvedbi u milanskom Piccolo Teatru, Théâtre du Rond-Point u Parizu i nizu uglednih festivala, predstava dolazi u Zagreb da bi stvorila novi prostor tišine, prisutnosti i tjelesnog svjedočenja.

Glazba Giovannija Ricciardija nije pratnja nego duboka unutarnja struktura, svaki ton je čin prisjećanja. Svaki pokret ove originalne glumačke skupine postavlja pitanje kako ponovno živjeti nakon što je sve stalo. Predstava se izvodi u Gradskom kazalištu Gavella 27. rujna u 20 sati.

U predstavi "Sans Tambour", nakon izvedbi na Festivalu d’Automne, Festivalu u Avignonu i brojnim europskim festivalima, autor Samuel Achache spaja glazbu, arhitekturu i raspad identiteta u jedinstvenu kazališnu strukturu. Glazba Roberta Schumanna u ovoj predstavi nije puka ilustracija, nego fragmentirani materijal kroz koji se rekonstruira dom, zajednica, intima.

Scenografija se doslovno raspada, zidovi se ruše, objekti gube funkciju, dok izvođači i glazbenici pokušavaju obnoviti značenje koje im izmiče. "Sans Tambour" je kazalište ruševina i otpornosti, iz kojeg se ne izlazi s porukom, nego s osjećajem da je prostor izvedbe jedino mjesto gdje se raspad može prepoznati kao početak. Predstava igra 20. rujna u 20 sati u Gradskom kazalištu Gavella.