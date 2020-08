Zbog radova na cesti u ovih pet dijelova grada vrijedi posebna regulacija

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje kanalskog priključka, Ulica Dubravica ispred kućnog broja 25, od subote 29. 08. 2020. godine od 08,00 sati do nedjelje 30. 08. 2020. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Ul. Dubravica – Zelena magistrala – Borčec – Orešje – Medpotoki – Bolnička – Karžnik i obratno. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja (izgradnje kružnog toka), Ulica Barutanski jarak u zoni raskrižja Pilarove ulice, Ulice Rebar i Ulice Barutanski breg I., biti će zatvorena od nedjelje 30. 08. 2020. godine od 04,00 sati do ponedjeljka 07. 09. 2020. godine do 04,00 sati. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će Barutanski jarak – Bukovačka cesta – ul. Ivana Česmičkog – ul. Remete – Barutanski jarak i obratno. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. Predmet: Informacija o privremenoj regulaciji prometa na Voćarskoj cesti.

Zbog izvođenja radova izgradnje plinovoda Voćarska cesta na dijelu od Babonićeve do kružnog toka Petrova/Voćarska u vremenskom razdoblju od subote 29. 08. 2020. godine od 08,00 sati do utorka 01. 09. 2020. godine do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac je Petrova – Babonićeva – Voćarska i obratno .

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, raskrižje Gračanska/Ksaverska u vremenskom razdoblju od utorka 25. 08. 2020. godine od 09,00 sati do ponedjeljka 31. 08. 2020. godine do 04,00 sata bit će zatvoreno za sav promet. Obilazni pravac je. Ksaverska – Jandrićeva – Mlinovi i obratno.

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika Gračanska cesta na dijelu od od Ulice Gračec do okretišta Mihaljevac u vremenskom razdoblju od subote 08. 08. 2020. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 31. 08. 2020. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac je Gračanska – Jazbina – Čret – Svetošimunska – Av. G. Šuška – Maksimirska – Vlaška – Šoštarićeva – Ribnjak – Medveščak – Ksaverska – Gračanska i obratno.