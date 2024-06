Zanimljivi čajevi, jedinstveni parfemi... U Jastrebarskom će se spojiti indijska i hrvatska kultura

Indija glasi za zemlju s neobičnim začinima i mirisima, a to će se sada pokazati i u Glazbenoj školi Jastrebarsko. Kroz radionicu o indijskim čajevima i mirisima koja će se održati u petak, 21. lipnja u 18 sati, sudionici će naučiti kako izgledaju čajevi bez primjesa i parfemi bez komercijalnih trikova. Također, čajeve i parfeme će biti moguće degustirati, ali po želji i kupiti. Sudjelovanje je besplatno, no potrebno je poslati prijavu do 20. lipnja u 12 sati ili do popunjenja mjesta.

Voditelji radionice su Mario Dukarić i Kristian Nasteski, veliki zaljubljenici u indijsku kulturu. Inspiraciju su pronašli na plantažama u Derjeelingu na obroncima Himalaja i destilerije parfema u gradu Kannauj gdje su direktno iz proizvodne nabavili čajeve i parfeme. Svoje iskustvo žele podijeliti s Jaskancima ovom originalnom čajankom u sklopu eko-bio programa „Livada iz sna“ u organizaciji Kreativnog studija Zvrk i suradnjom s Ogrankom Matice hrvatske u Jastrebarskom i Kazalištem Škrabe.

Ovo nije prvi put da se Mario Dukarić predstavlja Jaskancima pošto je veliki prijatelj Kazališta Škrabe i Nine Škrabea, a glumi i u zelinskom kazalištu ZAmKa. Za svoje izvedbe osvojio je brojne nagrade na županijskim i međunarodnim smotrama te je bio važan dio Vitezova Zelingradskih. Osim što je vrhunski glumac, Mario je scenarist, bivši novinar i radijski voditelj, biciklist, a osnivatelj je i agencije za komunikacijski menadžment Media Val. Bio je i zamjenik gradonačelnika Svetog Ivana Zeline od 2015. do 2021., a u slobodno vrijeme bavi se upravo izučavanjem kulture ispijanja čaja.

Kristian Nasteski je parfumist, fizioterapeut, filozof autor i vodič putovanja kroz Indiju, a uz to svira i indijske bubnjeve. Njegov boravak u Indiji u djetinjstvu zasigurno je jedan od razloga zašto toliko zna i zainteresiran je za indijsku kulturu koju pokušava povezati s hrvatskom.

"Želja mi je pomoći ljudima da pomire znanja u sebi i dođu do svoje istine jer je to neophodan korak u potrazi za mirom i radošću. Kad čovjek prekorači granicu koja dijeli život od preživljavanja percepcija se mijenja, a u žilama poteče rijeka“, kazao je Kristian.

