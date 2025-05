'Operirao' po elitnim zagrebačkim kvartovima: U tjedan dana provalio u čak četiri kući, evo i kako

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom zbog sumnje da je počinio četiri kaznena djela teške krađe, od kojih su dvije ostale u pokušaju. "Sumnja se da se osumnjičeni zajedno s jednom zasad nepoznatom muškom osobom, u razdoblju od 3. do 11. travnja s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi po prethodnom zajedničkom dogovoru, u prijepodnevnim satima, unajmljenim automobilom dovozio do stambenih objekata na području Centra, Maksimira i Medveščaka", priopćila je danas Policijska uprava zagrebačka.



Kaznena djela, sumnja se, u dva su navrata počinili na način da su po dolasku na lokacije automobil ostavili u blizini kuće odnosno stambene zgrade, a zatim su pješice dolazili na mjesto počinjenja kaznenog djela. Tako su, sumnja se 4. travnja došli do stana na Tuškancu, a tjedan dana kasnije do kuće na Maksimiru, a potom prikladnim alatom obili vrata odnosno prozor kako bi ušli u unutrašnjost. Nakon što su ušli u stambene objekte, sumnja se, ispremetali su stvari te otuđili nakit, a potom se dali u bijeg.



Na isti je način, sumnja se, i ranije odnosno 3. travnja osumnjičeni provalio u još jedan objekt na području Maksimira, i taj put u društvu zasad nepoznate muške osobe, a nakon što su ušli u stan, u potrazi za vrijednostima, ispremetali su stvari, no ništa nisu otuđili. S ciljem krađe, sumnja se, osumnjičeni je u društvu zasad nepoznate muške osobe 10. travnja provalio i u kuću na području Medveščaka. Nakon što su prikladnim alatom obili ulazna vrata i ušli u prostor, uočila ih je vlasnica kuće te su se, ništa ne otuđivši, dali u bijeg .



Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi nekoliko desetaka tisuća eura. Osumnjičeni 46-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu. Kriminalističko istraživanje, s ciljem utvrđivanja identiteta nepoznatog počinitelja se nastavlja.