Zagrebačka županija za poljoprivrednike osigurala 1,1 milijun eura bespovratnih potpora

Zagrebačka županija raspisala je 1,1 milijun eura vrijedne javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivrednicima. Od navedenog iznosa, 573.000 eura osigurano je za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu, 340.000 eura za ekološku poljoprivredu i ruralni razvoj, 70.000 eura izdvojeno je za poticanje energetske učinkovitosti i nabavu i ugradnju obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima, a 150.000 eura je na raspolaganju za nabavu poljoprivrednog materijala za sjetvu i sadnju, kao i kreditiranje nabave poljoprivrednog repromaterijala.

Najveći interes poljoprivrednika se i ove godine, poručuju, očekuje za potpore male vrijednosti, stoga je i najveći dio sredstava osiguran upravo za tu namjenu. Osim što Zagrebačka županija na taj način pomaže poljoprivrednicima koji ulažu u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, primjerice gradnju ili rekonstrukciju proizvodnih i gospodarskih objekata, potpore se daju i za edukacije te stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, ali i za ulaganje u kapacitete za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu. U posljednje četiri godine pravo na ove potpore iskoristilo je 3000 poljoprivrednika kojima je Zagrebačka županija dodijelila gotovo četiri milijuna eura.

Zagrebačka županija, često nazivana i „zeleni prsten“ grada Zagreba, s afirmacijom ekološke proizvodnje počela je prije više od 20 godina, a rezultat takve politike je 2.125 hektara zemlje pod eko uzgojem u 2024. te 244 aktivnih ekoloških poljoprivrednih gospodarstava. Upravo za ekološke i mlade ekološke poljoprivrednike osigurana je široka paleta potpora, od onih za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, za ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, do potpora za „eko-početnike“, odnosno za preusmjerenje cjelokupnog gospodarstva na ekološku proizvodnju.

Pritom je, kažu, važno napomenuti da konvencionalni proizvođači mogu ostvariti potporu do 15.000 eura godišnje, dok ekološki proizvođači mogu ostvariti do 20.000 eura potpore.

Osim tih mjera, već četvrtu godinu zaredom Zagrebačka županija sufinancira ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, tzv. solarne elektrane na zgradama poljoprivredne namjene, a od ove godine, zbog značajnog interesa poljoprivrednika za tom mjerom, sufinancira i nabavu te postavljanje dizalica topline koje se koriste za grijanje i hlađenje zgrada poljoprivredne namjene. Uz to, sufinancira i postavljanje agrosunčanih elektrana na za to odobrenom poljoprivrednom zemljištu. Riječ je o 70.000 eura vrijednom javnom pozivu kojim poljoprivrednici mogu ostvariti do 10.000 eura bespovratnih sredstava, dok se intenzitet potpore po korisniku razlikuje te za konvencionalne poljoprivrednike iznosi do 30 posto vrijednosti ulaganja, do 50 posto za profesionalne i ekološke poljoprivrednike te do 70 posto za mlade poljoprivrednike i mlade ekološke poljoprivrednike.

Nadalje, kako bi ublažila globalne poremećaje cijena repromaterijala, poput sjemena, presadnica, gnojiva i zaštitnih sredstava, Zagrebačka županija sa 150.000 eura sufinancira troškove nabave, ali i subvencionira kamatu na kredite za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnju presadnica u 2025.

– Pitanje poljoprivrede i samoodrživosti je pitanje od nacionalnog interesa i važnosti, a činjenica da smo u posljednje četiri godine udvostručili iznos za poljoprivredu pokazuje koliko Zagrebačka županija brine o poljoprivrednicima i ovoj strateškoj gospodarskoj grani. Iz tog razloga odlučili smo im pomoći mjerama koje idu u tri pravca. Prvi smjer je da grade i moderniziraju svoja gospodarstva i proizvodnju jer samo na taj način mogu opstati ruralna područja. Drugi smjer djelovanja je da poljoprivredu postepeno preorijentiramo na ekološku proizvodnju kako bismo očuvali ekosustav te usmjerimo prema održivim izvorima energije kako bi naši poljoprivrednici postali energetski što neovisniji te smanjili troškove svog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ali i pridonijeli očuvanju okoliša. Treći smjer djelovanja je da im pomognemo da ne odustaju od sjetve i sadnje zbog previsokih cijena repromaterijala – istaknuo je župan Stjepan Kožić te naglasio da jedan poljoprivrednik može istovremeno biti korisnik svih navedenih potpora.

Javni pozivi otvoreni su do 15. studenoga ili do utroška sredstava, a više o samim potporama, uvjetima javnih poziva i načinu prijave možete pronaći na službenim stranicama Zagrebačke županije.