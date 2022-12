Zagreb zatrpan lišćem, stariji strahuju, a nadležni šute. Evo što možete napraviti ako se ozlijedite na javnoj površini

Idilično je zamišljati "žuto lišće ljubavi", kako ga je u pjesmi s kraja devedesetih opjevao Oliver Dragojević, posebice u jesenje i zimsko vrijeme kada ono odleprša s grana i na zagrebačkim pločnicima stvori ukrasni bajkoviti tepih. Ali priča je, barem ako pitate naše starije sugrađane, daleko od idilične i bajkovite.

Zrinjevac bez odgovora

Naime, otpalo lišće nakupljeno na ulicama, ali i niskim temperaturama stvara sklizak i potencijalno opasan teren koji prizor bajkovite atmosfere u tren oka može pretvoriti u onaj u kojem su uključene rotirke hitne pomoći. Jednom takvom svjedočila je i umirovljenica Bosiljka, koju smo zatekli ispred Doma zdravlja u Sigetu.

– Ono kad je baš lilo kao iz kabla prije nekoliko tjedana, kada je Sava narasla, moja susjeda išla je prema tramvaju, poskliznula se preko hrpe mokrog lišća i pala. Slomila je nogu i sin ju je morao voziti na hitnu. Nije to za šalu, pogotovo u našim godinama – kaže nam Bosiljka i žali se da se u takvim situacijama ne usudi zaobilaziti ni preko kolnika jer i vozači mogu proklizati na lišću, kojeg ima i na prometnicama.

Ipak, kaže da je posljednjih nekoliko dana situacija nešto bolja. Pločnici se čine koliko- toliko počišćeni, ali to se dogodilo tek kada je kiša stala, govori ona.

– Kada je lijepo vrijeme, sve je nekako urednije i čišće, a čim kiša dođe, nastane kaos u cijelom gradu. Bojim se jer imam osjećaj da se na nas starije uopće ne misli, što pokazuje i ova situacija s lišćem – zaključuje Bosiljka.

Miran i Slavica bračni su par kojeg smo sreli nedaleko od "Mamutice" u Travnom. Priznaju nam da nisu baš obraćali pozornost na lišće, ali nikako im se ne sviđa kad se ono ne čisti redovito jer Miran je već bio slomio kuk i, kako kaže, tu bol ne bi volio ponovno osjetiti.

– Logično je da u našim poznim godinama morate stalno paziti da se ne ozlijedite, to je biologija i protiv toga se ne može, ali da se ozlijedim zbog lišća? Pa to se valjda može spriječiti da ga netko pokupi, samo, iskreno, ne znam tko to radi – kaže Miran.

Za skupljanje lišća trebali bi biti zaduženi u Zrinjevcu, podružnici Zagrebačkog holdinga, jer to spada u djelatnosti uređivanja i održavanja javnih površina. Pokušali smo ih kontaktirati kako bismo doznali koliko se često vodi briga o tome da pločnici ne budu zakrčeni lišćem, ali odgovore nismo dobili.

No ipak, da su Zagrepčani primijetili da je lišća na pločnicima zaista previše, svjedoči i Mihaela, koja tijekom cijele godine svakodnevno biciklira, a ove jeseni prvi je put u desetak godina odlučila da će bicikl pospremiti do proljeća. Govori nam da već nekoliko mjeseci na gotovo svim biciklističkim stazama stoji otpalo lišće koje nitko ne čisti, i to u tankim slojevima, a nedavno je zbog toga zamalo i stradala.

– Vraćala sam se noću s posla i na neosvijetljenom dijelu Vukovarske zamalo naletjela na drugog biciklista bez svjetala. Naglo sam zakočila u posljednji trenutak i proklizala po lišću. Srećom, nisam se ozlijedila, već samo malo natukla lakat, jer znam pasti, no neki manje iskusan biciklist može zadobiti ozbiljnije ozljede glave ili prijelome – govori stanovnica Borovja. Dodaje i kako je neozbiljno da u gradu imamo vlast koja se zalaže za biciklizam, a onda mjesecima ne čisti lišće sa staza.

– Prava je sreća da još nitko nije ozbiljno nastradao, no to ne znači da neće – tvrdi Mihaela.

Uz dokaz moguća odšteta

Da vlažno, a u hladnim zimskim jutrima i zamrznuto nakupljeno lišće nije ništa manje bezazleno od, primjerice, poledice ili zapravo bilo čega što se nađe na javnoj površini, a čemu ondje nije mjesto, objašnjava i odvjetnik Vinko Ljubičić.

– Imao sam jedan slučaj u kojem su se na prometnici našle borove iglice koje vlasnik, u ovom slučaju Hrvatske ceste, nije počistio, zbog čega se dogodila strašna nesreća u kojoj je motociklist proklizao i poginuo, a mi smo u tom slučaju uspjeli dobiti odštetu za obitelj. Sve čemu nije mjesto na cesti, pločniku ili nekoj drugoj javnoj površini, mora se ukloniti – kaže Ljubičić te potvrđuje da je u slučaju pločnika odgovorna jedinica lokalne samouprave.

A ukloniti se mora i lišće, jer odšteta se može dobiti i u ovom slučaju, ali Ljubičić upozorava da je nužno na neki način dokazati da do te nesreće ne bi došlo da se ono uklonilo s pločnika.

– Ako postoji dokaz, najbolje je da su to svjedoci koji mogu potvrditi kako se nezgoda dogodila, fotografija s mjesta nesreće ili, ako je ozljeda bila teža, nije loše pozvati hitnu pomoć i policiju kako bi oni napravili uviđaj jer u tom slučaju imate i pisani trag – napominje Ljubičić.

