Zagreb treba mjesto za kvalitetne rock nastupe uživo, jedno je sada na Slavonskoj

Nedvojbeno Zagrebu nedostaje mjesta za živu svirku. Odnosno nedostaje kvalitetnih takvih lokacija. Na zapadu grada pokušat će ispraviti tu pogrešku, već od ovog tjedna, odnosno danas, PriMarius Craft Oaza tap room postaje i kulturno okupljalište temeljeno upravo na živoj glazbi. Ova pivnica tako sada postaje klub iako je i do sada u principu to bila obzirom da se ondje već održavaju posjećeni pub kvizovi utorkom, kulturna događanja, a sada i živa glazba.

- Nije da u Zagrebu sasvim nedostaje mjesta za živu svirku, samo je pitanje kakva su to mjesta. Kakvo je tamo ozvučenje, rasvjeta, koliko je to prostora, može li na tim mjestima svirati iole ambiciozan bend... Kada sam vidio ovaj prostor prepoznao sam nešto što bi moglo popuniti prazninu koju je ostavilo zatvaranje KSET-a, gdje se mogu održavati nastupi za publiku koju i dalje zanima živa glazba koja nije u suvremenom tonu, da se tako izrazim, i siguran sam da možemo imati stalne publike koja bi brojala i više od 300 ljudi, rekao je Tom Oštrić, voditelj programa u PriMarius Craft Oazi.

Oštrić je jako dobro poznato ime iz najboljih dana zagrebačke klupske scene kojega će se mnogi sjetiti, recimo, po Blue Moonu, programu koji je osmislio u legendarnom Kulušiću. Dobar dio programa bit će u tom tonu, najavljuje se program koji se oslanja na blues, rock, novi val, programe koji su se vrtjeli u kultnim nekadašnjim zagrebačkim mjestima poput Zvečke ili Kaveza.

- Primjećujete i sami, to su programi koje bi interesirali ljude naše generacije, koji su u to doba proživljavali mladost. Ali to su programi za četvrtak i petak, dok će subota biti namijenjena onima na kojima svijet ostaje, tada nastupaju hrvatski mladi alternativni bendovi, rekao je Oštrić na predstavljanju programa.

Mjesto pored sada već nekadašnje Hale na Slavonskoj aveniji imat će i kućni bend, Ben Dover koji će svoj blues i rock svirati četvrtkom s gostima. Danas je to Tomislav Goluban, pa slijede Blues Poison, Anastasia, pa Halftonz. Petkom je Zvečkanje gdje sutra nastupaju Plagijators, pa će se onda slušati Pozdrav Novom valu. Ali 21. lipnja će biti i projekcija filma Igora Mirkovića Sretno dijete koji doista nije dugo već negdje prikazivan pa je to prilika da se još jednom podsjeti na dobar Mirkovićev dokumentarac.

Cry Babies su zadnji u lipnju, a rezidentni DJ tog dana je Zoran Pezo. Subotom je, dakle, Muzička omladina koja kreće s Kevlar Bikinijem i Biciklićem, najavljeni su za kasnije i Mladi zumbuli i Bolje ne, rezidentni DJ je Vaso Deda. Program će se i širiti na druga kulturna zbivanja, a počinju i Moderne društvene igre ponedjeljkom. Jasno, PriMarius je pivovara koja je do sada proizvela 15 svojih stilova piva od kojih ćete u njihovoj Craft Oazi sigurno pronaći deset.