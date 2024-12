Zagreb mora vratiti preko milijun eura, propala realizacija mega projekta

EU projekt Dječjeg centra za translacijsku medicinu u bolnici Srebrnjak, za čiju je izgradnju ugovor sklopljen 2019. i svečano najavljen, službeno je propao, a Gradska skupština na posljednjoj je sjednici odlučila da će Grad Zagreb vratiti dosad isplaćen milijun eura za taj projekt. Zastupnici Gradske skupštine prihvatili su prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i po hitnom postupku izglasali da Dječja bolnica Srebrnjak do kraja godine, na zahtjev Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, vrati 1,1 milijun eura isplaćenih sredstava za provedbu projekta. Bolnica je taj novac zatražila od Grada, kao i za troškove i PDV isplaćene iz sredstava bolnice, u iznosu od 95,5 tisuća eura.

Ugovor o projektu Dječjeg centra za translacijsku medicinu bio je sklopljen 12. srpnja 2019. između Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Dječje bolnice Srebrnjak, a ukupna vrijednost projekta je iznosila 58,6 milijuna eura. Prema ugovoru, koji je potpisan u Banskim dvorima u prisutnosti premijera Andreja Plenkovića, novi centar je trebao biti završen do kraja 2023. godine. No, od sklapanja Ugovora pa do lipnja 2021., odnosno tijekom iduća 23 mjeseca, realizirano je svega 18 tisuća eura, odnosno manje od 0,01 posto odobrenih bespovratnih sredstava. Projekt je u potpunosti stao nakon što je izvođač radova Kamgrad odlučio raskinuti ugovor o izgradnji objekta. Grad je projekt pokušao spasiti te je u ožujku 2023. Dječja bolnica Srebrnjak podnijela dokumentaciju za provedbu projekta u dvije faze, kako bi se mogao realizirati u financijskoj perspektivi EU 2021.-2027., za što gradonačelnik sada tvrdi, nije bilo realno i moguće.

Tomašević je podsjetio kako je projekt počeo otprilike dvije godine prije njegovog dolaska na tu dužnost te da su uzroci neuspjeha brojne nesuglasice između prethodnog gradonačelnika Milana Bandića i bivšeg ravnatelja Srebrnjaka Bore Nogala, zbog čega se nije ništa poduzimalo. Bilo je jasno, tvrdi, da je projekt bilo nemoguće završiti u roku od tri godine a po pravilima EU Grad bi u tom slučaju morao u ime bolnice vratiti 57 milijuna eura. Objasnio je kako je bilo teško naći opravdanje za faziranje za projekt koji je od starta krivo krenuo. - Budući da su izgubljene dvije ključne godine jako je teško bilo naći opravdanje za faziranje koje se inače odobrava za projekte koji su u puno većem stupnju realizacije, oko 60 ili 70 posto - rekao je Tomašević.

VEZANI ČLANCI:

Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo, koji je dobio projekt u vrijeme dok je bio na čelu bolnice, kritičan je prema gradskoj vlasti i tvrdi da nije bilo volje da se ide dalje s realizacijom projekta. Kaže kako je bivši gradonačelnik Milan Bandić kasnio s realizacijom projekta, ali je raspisao natječaj za gradnju. - Tomašević nije raspisao ni jedan natječaj u sklopu projekta, pa ni natječaj za novog izvođača radova nakon što se tvrtka Kamgrad povukla iz projekta te za opremu, iako je za oba natječaja bila pripremljena kompletna dokumentacija, kaže Nogalo. - Zašto je Tomašević zabranio sve aktivnosti na projektu, zašto ne želi dopuniti prijavu za faziranje kako bi projekt i dalje išao - pita Nogalo te poziva gradonačelnika da pokaže dokument kojim je EU raskinula ugovor. Istina je, kaže, "da EU čeka zakonitu prijavu za faziranje, a Tomašević to ne da".

Tvrdi i da se milijun eura mora vratiti jer je novac trošen nenamjenski i neopravdano i time je oštećen proračun Grada. Zanima ga i zašto je Tomašević smijenio s projekta doktore sa Srebrnjaka koji su projekt stvorili te ga "dao trećerazrednim igračima koji ne znaju i ne žele raditi po pravilima EU". - Riječ je o projektu koji je izrazito važan za pedijatrijsku alergologiju, imunologiju i pulmologiju, zbog čega je na natječaju velikih projekata EU ocijenjen s najvišom ocjenom. Riječ o projektu koji je 'suho zlato' i puno znači jer se radi o ulaganju u liječenje bolesne djece i u povratak hrvatskih znanstvenika iz drugih zemalja EU koji bi radili u centru - kazao je Nogalo.

>>FOTO Što su kandidati radili prvi dan kampanje? Slikanje s građanima, obilazak radova...>>