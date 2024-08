Zagreb im je prolazna stanica: Dolaze na nekoliko dana, a najviše potroše na magnete

Fascinira ih arhitektura stare gradske jezgre, gotovo nitko iz metropole ne odlazi dok ne proba slavne štrukle, ne smetaju im ni visoke temperature, a magneti s prepoznatljivim motivima najdraža su im uspomena. Govore nam to turisti kojima ovih dana vrve zagrebačke ulice, a uz one iz Njemačke, Italije, Srbije, Velike Britanije te, već tradicionalno, Južne Koreje, prema podacima gradske Turističke zajednice, najbrojniji su gosti iz SAD-a. No većini turista Zagreb je samo usputna stanica jer, kažu, moraju razgledati glavni grad prije no što se zapute prema cilju, odnosno nekom od gradova na jadranskoj obali kao što su Zadar, Split ili Dubrovnik.

Bez štrukla ne idemo

Kako bi što bolje upoznali metropolu te čuli pokoju zanimljivu povijesnu priču poput one o topniku čiji je posao svakog dana u podne okinuti Grički top ili pak legende o Manduševcu, brojni se odlučuju na šetnju u pratnji vodiča. No ima i onih koji se u avanturu upoznavanja grada odluče krenuti u vlastitom aranžmanu, a u većini slučajeva glavni "pomoćnici" su im Google karte. Iako su nekada, prije vremena suvremene tehnologije, turisti koji gradskim ulicama tumaraju s raširenim papirnatim kartama u rukama bili nezaobilazna pojava, danas su rijetkost, no ugodno nas je iznenadila jedna portugalska obitelj. Joãoa, Silviju, Filomenu i Salvadora zatekli smo podno kipa bana Jelačića kako zure u kartu i biraju sljedeću lokaciju.

VEZANI ČLANCI:

– Na proputovanju smo kroz Hrvatsku i prvi smo put u Zagrebu jer nismo mogli otići iz zemlje a da ne razgledamo glavni grad. Ostajemo samo tri dana – ističe João. Popularne manifestacije poput Plesnjaka na Zrinjevcu te kazališnih predstava i hit filmova koji se gledaju pod vedrim nebom, iako su dio bogate turističke ljetne ponude, turisti rijetko posjećuju jer u metropoli, kažu, ostaju samo dva ili tri dana. Zagrebačka katedrala, crkva sv. Marka, kula Lotrščak, Hrvatsko narodno kazalište te Kamenita vrata i uspinjača među najčešćim su lokacijama koje se turistima nađu na popisu, a ove znamenitosti omiljeni su im i motivi na suvenirima. No, ni njima se više, ističu prodavači, ne časte kao nekada, a sve je krenulo nizbrdo nakon pandemije.

– Prije korone nismo ni imali suvenire, već su turisti kupovali domaće proizvode poput vina, ulja i sireva, a danas potroše maksimalno do četiri eura. Uđu i uzmu prvu sitnicu koja im dođe pod ruku i većinom su to magneti, kemijske i ručnici sa zagrebačkim motivima te poneka vrećica lavande – žali se Ana, prodavačica u istoimenoj galeriji u Radićevoj. U posljednje vrijeme klijentela su joj, dodaje, većinom Talijani, Nijemci i Australci, no nekada su najviše zarađivali zahvaljujući gostima iz Južne Koreje, koji danas kupuju u trgovinama koje u glavnom gradu otvaraju njihovi zemljaci. U razgledavanju suvenira u Radićevoj zatekli smo i vesele Španjolke, prijateljice Elenu, Mariju, Irmu, Carmen i Maripaz, kojima je Zagreb, gdje će se zadržati samo dva dana, također usputna stanica.

VEZANI ČLANCI:

– Predivan je grad, samo najljepše stvari smo čule o njemu i morale smo ga posjetiti. Ali nećemo se dugo zadržavati, krenut ćemo prema obali, no ne odlazimo dok ne probamo štrukle – govore. Popularnost Zagreba kao turističke destinacije potvrđuju i brojke, a prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), samo u srpnju posjetilo ga je oko 150.000 gostiju više nego u istom periodu lani. Gleda li se razdoblje od početka godine do 31. srpnja, broj dolazaka u odnosu na isti period lani veći je deset posto, a broj noćenja šest, čime su nadmašeni i rezultati rekordne, 2019. godine

Porast broja posjetitelja

– Posebno bih ovdje istaknula goste iz SAD-a, koji su zabilježili značajan porast u dolascima i noćenjima u usporedbi s prethodnom godinom. Konkretno, samo u lipnju zabilježeno je više od 30.000 noćenja, što je povećanje od čak 22 posto, te 13.200 dolazaka, što je, pak, porast od devet posto. Broj američkih turista u Zagrebu porastao je i od početka godine pa je ostvareno 14 posto više noćenja te 39.608 dolazaka, što je porast od 11 posto. To je rezultat, među ostalim, naših promotivnih aktivnosti na američkom tržištu te upravo dovršene kampanje na jednoj od najvećih booking platformi Expedia – kaže Martina Bienefeld, direktorica TZGZ-a.

GALERIJA Našli smo najbolje fotke s Olimpijade. Neke bi mogle završiti u Louvreu