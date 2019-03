'Za rođendan neću darove, već hranu za psiće u azilu'

Sjećate li se što ste poželjeli za šesti rođendan? Vjerojatno je u pitanju bila igračka, automobil, barbika ili slično, nešto čime ste se željeli zabaviti i što vaši vršnjaci imaju. No petogodišnja Lea Ladić odlučila se za nesebičan čin; čim je postala svjesna svijeta oko sebe, zavoljela je životinje pa je za šesti rođendan umjesto darova zatražila da uzvanici kupe hranu za pse koju bi poklonila utočištu za napuštene četveronošce. S majkom Tanjom odlučila je da će tako prikupljenu hranu dati udruzi Noina arka jer se financira kroz donacije i njihovu je prihvatilištu za pse potrebna pomoć.

Jedva čeka volontirati

– Vjerojatno je došla na ideju gledajući emisiju popularnog komičara Paula O’Gradyja, velikog ljubitelja pasa koji je snimio serijal o najvećem utočištu za životinje Battersea. Pratila je što Paul radi iz emisije u emisiju od svoje treće godine i to joj je bio prvi “susret” s azilima. Osam mjeseci prije rođendana, koji je bio 8. ožujka, iznijela je svoju ideju. Mislila sam da će je do rođendana zaboraviti, ali to se nije dogodilo – govori mama Tanja.

U početku je, dodaje, bila skeptična, bojala se da će Lea biti žalosna ako ne dobije poklone pa je dio uzvanika ipak donio igračke, a dio je donirao hranu. Tanja je zahtjev male Lee prenijela samo roditeljima koje bolje poznaje jer nije željela da ispadne da imaju “posebne želje”, no u igraonici u kojoj je slavila rođendan s vršnjacima, susjedima i djecom iz vrtića prikupilo se čak 110 kilograma hrane za životinje.

Kad je Lea došla u Noinu arku, pak, rasplakala se jer su je rastužili uvjeti u kojima psi žive. I tako je već najavila i novu akciju za Uskrs, zauzevši stav kako joj igračke ne trebaju jer se za njihovu cijenu može kupiti još nekoliko vreća hrane. Želi usto kupiti plišane igračke za azil kako bi se psi imali s čime zabavljati i kaže kako će, čim malo poraste, početi i volontirati, makar da ih samo dolazi nahraniti i malo prošetati.

Ruby joj je najbolja frendica

– U Noinoj arci su nas s veseljem dočekali, Lea je obišla sve pse u utočištu. Dobila je kalendare da ih podijeli prijateljima koji su joj poklonili hranu te plišanog psića u znak zahvalnosti. Nadam da će i druga djeca, dopre li priča do njih, slijediti Lein primjer. Djeca su po prirodi puna ljubavi, samo ih treba malo usmjeriti – ističe mama Tanja.

Za peti je rođendan Lea pak dobila mješanku pekinezera, maltezera i jorkija Ruby, koja joj je danas najbolja prijateljica. Naravno, da se pita humanu djevojčicu, igrala bi se kod kuće s još više kućnih ljubimaca. Voli i plivanje te ples koji trenira, a sve slobodno vrijeme provodi u igri s prijateljima i životinjama. Misli i na ptice pa cijelu zimu stavlja lojne kugle na drveće kako bi imale što jesti.

