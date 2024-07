Vozači, oprez! Radovi na čak pet frekventnih zagrebačkih prometnica: Ovo su obilazni pravci

Naoružajte se strpljenjem i pripremite na moguće gužve jer će se u Zagrebu, ovog vikenda, izvoditi radovi na nekoliko frekventnih prometnica. Jedna od njih je i Aleja grada Bologne kojom će, na dijelu od Ulice Prigornica do Ulice Velimira Škorpika, biti otežan promet od 8 sati pa sve do ponedjeljka, 29. srpnja, do 4 sata. Za vrijeme izvođenja radova, promet će se odvijati dvosmjerno po sjevernom dijelu kolnika Aleje, dakle, jedan prometni trak za svaki smjer.

Naime, programom asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda u 2024., Grad Zagreb je osigurao sredstva za asfaltiranje dvije prometne trake na južnom kolniku Aleje grada Bologne u smjeru od zapada prema istoku. Radovima je obuhvaćena sanacija dotrajalog asfaltnog zastora ukupne površine 7000 m2.

Privremena regulacija prometna, isto tako, primjenjivat će se i na raskrižje Ilice i Kačićeve, te u Ulici Antuna Bauera i Savskoj cesti.

Zbog ugradnje podzemnih spremnika Ulica Antuna Bauera kod križanja s Ulicom kralja Zvonimira će od 8 do 14 sati biti zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac:

Ulica Antuna Bauera – Ulica kralja Zvonimira – Trg žrtava fašizma – Ulica popa Dukljanina – Ulica Radoslava Lopašića – Ulica Nikole Tomašića – Martićeva ulica – Ulica Antuna Bauera.

A zbog izvođenja radova prespoja vodoopskrbnog cjevovoda raskrižjem Ilice i Kačićeve ulice od 8 sati pa do nedjelje, do 4 sata, bit će otežan promet. Za vrijeme radova bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

U nedjelju će od 7 do 18 sati biti zatvorena za sav promet i Savska cesta, i to na dijelu od Ulice Izidora Kršnjavog do Vodnikove ulice zbog radova na rekonstrukciji plinovoda. Obilazni pravci:

iz smjera sjevera: Savska – Perkovčeva – Vukotinovićeva – Marulićev trg – Vodnikova – Savska

iz smjera juga: Savska – Koturaška – Miramarska – Mihanovićeva – Marulićev trg – Mažuranićev trg – Trg Republike Hrvatske – Savska

A to nije sve, zbog izgradnje sustava odvodnje, raskrižjem Brestovečke ulice, Ulice Anke Krizmanić i Vinogorske ulice će od 8 sati do subote, 17. kolovoza, do 20 sati biti otežan promet. Zauzet će, naime, biti dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Radovi se nastavljaju i početkom idućeg tjedna. Trgom Eugena Kvaternika, u zoni raskrižja s Maksimirskom cestom i Ulicom Dragutina Domjanića, od ponedjeljka, 8. srpnja, od 8 sati do subote, 20. srpnja, do 4 sata, bit će onemogućeno prometovanje s juga na sjever zbog sanacije južnog tramvajskog kolosijeka. Obilazni pravci:

Ulica Vjekoslava Heinzela – Ulica Dragutina Rakovca – Ulica Pavla Štoosa – Ulica Bogoslava Šuleka – Ulica Nikole Mašića – Trg Vlaha Bukovca – Ulica Pokornog – Petrova.

Ulica Dragutina Domjanića – Trg Eugena Kvaternika – Vlaška ulica – Ulica Marijana Derenčina – Martićeva ulica – Ulica Vjekoslava Heinzela.

Iz Grada su sve sugrađane zamolili za strpljenje, ali i da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju.

