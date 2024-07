Ogorčeni Zagrepčanin: 'Vožnju od osam kilometara platio sam 65 eura'

Udaljenost između Zagreba i Križevaca je nešto više od 70 kilometara, a odlučite li se na prijevoz taksijem, naručite li ga putem aplikacije Uber, platit ćete ga oko 65 eura. Cijena je to koju je za vožnju od samo osam kilometara, od Podsuseda do okretišta Črnomerec, platio jedan korisnik, inače zaposlenik ZET-a. – Žurilo mi se da ne zakasnim na posao, bus je malo kasnio, pa sam zaključio da ću najbrže stići ako nazovem taxi. Potražio sam ga na Googleu i pozvao prvi koji se našao na popisu, a to je bio Vlaho prijevoz j.d.o.o. – ističe S.P. U vozilo, koje usto nije bilo ni klimatizirano, dodao, ušao je na Samoborskoj cesti, kod ZET-ovih garaža, a odmah po ulasku vozača je upitao može li platiti unaprijed kako na odredištu ne bi gubio vrijeme.

– Rekao je da ne mogu jer da nemaju takvu praksu i da moram čekati dok stignemo na odredište. Vožnja je trajala manje od deset minuta, a kada je stao na lokaciji i rekao cifru, ostao sam šokiran. Zamolio sam ga da još jednom provjeri jer sam pomislio da je u pitanju neka greška, međutim, kazao je da nije greška i da je takva tarifa – prisjeća se. Vozača je zatražio i račun, dodaje, on mu je najprije kazao kako mu ga ne može isprintati. Na koncu je ipak dobio račun s iznosom od 65 eura, no o kojoj se kilometraži radilo, nije bilo naznačeno.

– Kasnije sam zvao jer me zanimalo kako je moguće da vožnja na tako kratkoj relaciji može toliko koštati. Najprije sam zvao sa svog mobitela, javili su se i rekli da će provjeriti, no poziv su prekinuli i blokirali broj. Ponovio sam poziv sa ženinog mobitela, a kasnije s prijateljevog, no sva tri broja su blokirali – prepričava. A da je vozač zaista cijenu izračunao prema cjeniku, i sami smo željeli provjeriti te smo kontaktirali tvrtku taxi prijevoznika. Gospodina koji se javio upitali smo kako je moguće da vožnja od osam kilometara košta 65 eura te na koji način se izračunava.

– Ne mogu sada razgovarati, za volanom sam, čujemo se kasnije – kazao je nakon nekoliko sekundi tišine. Nakon sat vremena ponovno smo ga kontaktirali, no situaciju nije želio komentirati. – Žao mi je da tako varaju ljude, to je dno dna. Toga dana radio sam za džabe jer sam za vožnju dao cijelu svoju dnevnicu. Ne želim da se još netko nađe u sličnoj situaciji – ističe S.P.