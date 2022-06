Više od dvije tisuće biciklista pedaliralo je po ruti iz 1979.

Mogao se čuti poneki "puf" i "pant", neki su izgledali kao da bi im nekoliko minuta odmora i više nego dobro došlo, ali osmijesi od uha do uha na licima biciklista dok su prolazili kroz crtu finiša u Samoboru bio je znak da su se izvrsno zabavili i da su u vožnji uživali. A to je, zna se, ono najbitnije. Više od dvije tisuće biciklista prešlo je u subotu 21 kilometar dugu trasu od Trga dr. Franje Tuđmana u Zagrebu do izletišta Vugrinščak u Samboru i tako uspješno odvozilo 40. jubilarnu Večernjakovu biciklijadu.

Vozilo se oprezno i lagano

Prema tradiciji uspostavljenoj još na prvoj biciklijadi 1979., zvonjenje stotina zvonaca označilo je početak biciklističke povorke koja je točno u 10 sati krenula po istoj trasi kao prije 43 godine: s Trga Franje Tuđmana Ilicom prema Črnomercu pa Alejom Bologne i starom Samoborskom prema Samoboru. U koloni je bilo biciklista svih uzrasta, od modela su se mogle vidjeti stare Pony varijante, ručno rađene "pile" kao i električne jurilice, a tempo je bio lagan i opuštajući pa mnogi nisu ni stali na okrepu na odmorištu.

Na samom čelu kolone cijelo vrijeme vozili su zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na svom sklopivom Dahon Viscu, samoborska gradonačelnica Petra Škrobot na svom elegantnom mountain bikeu, zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec te zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Mislav Šimatović, a društvo im je na svojoj "specki" pravio i gradski zastupnik i predsjednik Vijeća gradske četvrti Maksimir Svibor Jančić.

VIDEO: Gradonačelnik Tomislav Tomašević priključio se biciklijadi

Vesela ekipa na Vugrinščak je stigla među prvima već oko 11 sati i pokazala zavidnu kondiciju. Neki su na događaj došli sami, drugi s prijateljima ili obiteljima, a sve je iznenadila i mladež iz Zagrebačke policijske akademije, kojoj ruta, kako su rekli, nije bila pretjerano zahtjevna.

Temperatura je bila ugodna, ne jako visoka pa problema s vrućinom nije bilo, a s obzirom na to da se vozilo oprezno i lagano, trasa do Samobora prošla je kako je i planirano. Nije bilo ozbiljnijih padova, a na bicikliste su sve vrijeme pazili zagrebački plavci i hitna pomoć. Kolona se suzila u Aleji Bologne, gdje se vozilo samo u jednom traku, dok su iz one druge vozači automobila trubljenjem i mahanjem pozdravljali bicikliste. Prvi i jedini oštriji zavoj bio je na skretanju u Škorpikovu, potom se blago skretalo na nekoliko kružnih tokova na staroj Samoborskoj. Svi sudionici vozili su disciplinirano i bez divljanja te su putem bodrili one koji su zaostali.

Malo je smetao vjetar

Posljednjih šest, sedam kilometara od Svete Nedelje i kroz Samobor bilo je najteže jer je na toj dionici počeo puhati umjeren sjeveroistočni vjetar u suprotnom smjeru od kretanja bicikala. Onima s tankim gumama zasmetala je i kratka dionica oko glavnog samoborskog Trga kralja Tomislava, koja je popločana kockama. Zadnja prepreka na etapi bio je blag uspon prema Vugrinščaku, no iako su neki bili malo uspuhani, biciklisti su ga lako svladali i spustili se na prostranu ledinu na Vugrinščaku, gdje ih je dočekala okrepa.

Među prvima na cilj je došao 50-godišnji Krešimir iz Gajnica. Iako se bavi biciklizmom i gotovo svaki vikend vozi do Slovenije, ovo mu je prva Biciklijada.

– Organizacija je super. Strahovao sam kako će proći vožnja glavnim zagrebačkim prometnicama u jednom traku, no osjećao sam se potpuno sigurno. Iako nije natjecateljska utrka, bilo mi je fora što sam stigao među prvima. Bravo za Večernjak – kazao je Krešimir.

Okupljanje za Biciklijadu počelo je pak već u 8.30 sati na zagrebačkom Črnomercu, a za zagrijavanje i dobru atmosferu prije polaska pobrinula se fitness trenerica i voditeljica Renata Sopek. Na cilju je pak od 12 sati bio predviđen bogat zabavni program uz osvježenje u bazenima i odbojku na pijesku. Vozilo se po gradskim i županijskim cestama: s Trga Franje Tuđmana Ilicom prema Črnomercu pa Alejom Bologne i starom Samoborskom prema Samoboru.

VIDEO: Sve je spremno na cilju Večernjakove biciklijade u Samoboru