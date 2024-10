VIDEO, FOTO Kušali smo 20 burgera, a na vrhu liste je 'Blue Cheese' kombinacija

Zamamni mirisi ovih se dana šire Tuđmanovim trgom, gdje do nedjelje traje Burger festival. Pripremaju se u deset kućica, među adutima su neobične kombinacije, a u potragu za najboljim burgerom upustio se i Večernjakov kušački tim u kojem su, uz autoricu ovih redaka, bili i Katja Knežević, Gabrijela Krešić i Kruno Galjar. Testirali smo pritom čak 20 burgera, iz svake kućice po dva specijaliteta po preporuci chefa ili majstora roštilja.

Sočnost, pikantnost i plus za kreativnost

Dva najtraženija primjerka ponudili su nam u Burger baru, a među njima je bio i "Prime", koji čine juneća pljeskavica u brioche pecivu tostiranom na maslacu, dvostruke doze pržene slanine i cheddar sira te umak. Cijena mu je 11,50 eura, a iako je, složili smo se, iznimno sočan, za naš je ukus malo premastan. Boljom ocjenom, ali i drugim mjestom u konkurenciji, nagrađen je pak njihov "Smoked Chilli" s dodatkom kiselih krastavaca, Edam sira, prženog luka, krupnije narezanih jalapeño papričica i domaće majoneze, koji stoji 10,10 eura. – Savršeno pikantan, pljeskavica iznimno sočna, jednostavno odličan burger – istaknula je Katja.

Grof Lovski pripremio nam je "Smash" s pljeskavicom od mesa jelena, a iako nas je oduševila slatka kombinacija s umakom, kušačkom se timu činilo da nedostaje dodatni šmek. No, cijeli žiri očarala je njihova "Zvrk roštiljka", kobasica od mesa divljači u briocheu s dodatkom umaka, sira, prženog luka i kineskog kupusa. – Sviđa mi se odmak od klasike, pikantan je i sočan, eksperiment koji se isplatio – kazala je Gabrijela. Platit ćete ga 9,30 eura, a zauzeo je treće mjesto.

Sastojcima se odlučila poigrati i ekipa iz kućice Thai Thai Streetfood, no taj pothvat, nažalost, nije nas se previše dojmio. Varijantu s umakom od kikirikija i coleslaw salatom, pod nazivom "Pad Thai Beef", kojemu je cijena 9,90 eura, Kruno je pohvalio za kreativnost, a složili smo se kako je zbog količine dodataka malo nezgrapan za konzumaciju. No, bolje je prošao na testu od "Tom Yuma", koji za naš ukus sadrži previše istoimenog umaka koji nije za svačija nepca.

"Pobuna u kokošinjcu", koja se prema receptu chefa Vedrana Stojanca sprema u kućici Oui Chef on Wheels, također nas je ugodno iznenadila. Cijena mu je osam eura, zahvaljujući sočnoj piletini u hrskavom tostu zaslužio je četvrto mjesto, no do savršenstva mu ipak nedostaje intenzivniji umak koji bi komplimentirao mesu. Kušali smo i "Nima tice do prasice", sporo pečenu vratinu u sourdough focaccii s romesco umakom i umakom od senfa i meda, koji su zbog obilne količine, nažalost, preuzeli okus burgera.

VEZANI ČLANCI:

– Malo preobična kombinacija koja mi nije sjela na prvu, no što se mene tiče, s ljutinom su pogodili – kazao je Kruno, komentirajući jedan od specijaliteta Instituta za burgere, "Onion Cheese Smash", koji stoji 8,50 eura. Za nepca drugih članova žirija ipak je bio prepikantan, ali zato nam se svidio njihov klasični cheeseburger kojemu poseban šmek daje dimljeni kečap. Nagrađivana "Crispy kapula" s potpisom Ivana Pažanina opravdala je očekivanja, iako je meso bilo malo prepečeno, no varijanta s dodatkom krem-sira i džema od cherry rajčica pomalo nas je razočarala. Džema je za naš ukus bilo previše, a osim što je curio na sve strane, intenzivna aroma pobila je ostale okuse.

Pesto, kajmak ili jalapeño papričice

Izgledom najatraktivniji bili su burgeri iz kućice Good Food, a "Crispy Chicken Slaw" oduševio nas je i okusom. Odlikuje ga piletina panirana u panko-mrvicama koje hrskaju pod zubima, a odlično se sljubljuje i sa slatko-kiselim umakom. Cijena mu je devet eura, a isto toliko stoji "Caprese Pesto", koji žiri nije impresionirao. Zbog prevelike količine umaka pesto okus je premliječan, a ostavio je i čudan "aftertaste".

VEZANI ČLANCI:

Jednostavnošću nas je pak zaintrigirao "Kaj burger" iz Bolda. Sočna pljeskavica topi se u ustima, a premazana je i kajmakom, što daje dodatnu sočnost. Cijena mu je 8,60, a zaslužio je peto mjesto. Jednako dobar bio je i "Brisket", iako malo prekiseo jer su među dodatcima i ukiseljeni luk i kiseli krastavci, a platit ćete ga 10 eura.

Velika očekivanja imali smo i od "Cheesy Speciala" iz kućice Goluso, ali ih nije uspio opravdati jer smo se, među ostalim, složili kako mu nedostaje intenzivnijeg okusa. Na testu nije bolje prošao ni njihov "Huncut", koji je dosta suh, a zbog krupnije nasjeckanih jalapeño papričica nije za svakoga.

Stigla su tako na red i dva najprodavanija Picnicova burgera, a oko onog s kozicama lomila su se koplja. Jedne je oduševio, druge baš i nije, no zato smo na kraju kušanja dobili i pobjednika. "Blue Cheese" burger novitet je u njihovoj ponudi, stoji 9,50 eura, a kombinacija je juneće pljeskavice i chutneyja od smokve, ali i gorgonzole, jabuke, pancete i umaka Dijon aioli. Iako je neobična, svi se okusi savršeno sljubljuju, a sočna pljeskavica topi se u ustima.