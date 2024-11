VIDEO, FOTO Htjeli su lokal koji će brendirati Zagreb, a danas su nezaobilazna turistička atrakcija

Njihova je priča započela prije jednog desetljeća u svega 23 kvadrata prostora, a danas su poznati kao mjesto koje svaki turist jednostavno mora posjetiti prije no što napusti metropolu. Visoko su i na listi preporuka TripAdvisora, a posebni su po tome što na jelovniku imaju samo jedno jelo, no u brojnim varijantama. Radi se, dakako o La Štruku koji se smjestio u Skalinskoj 5, a upravo su oni odnijeli pobjedu u anketi u kojoj smo čitatelje pitali, gdje u Zagrebu pojesti najbolje štrukle.

– Kada smo krenuli u cijelu tu priču nismo imali namjeru otvoriti još jedan ugostiteljski objekt u Zagrebu, već stvoriti mjesto koje će ga na neki način brendirati. Odmah smo znali da ćemo to postići sa štruklama jer je to jedan od rijetkih specijaliteta koje druge zemlje ne svojataju. One su hrvatski autohtoni proizvod i nešto po čemu je, između ostalog, Zagreb poznat u svijetu – govori Igor Mladinović koji je La Štruk, zajedno s bratom Svenom i prijateljem Alenom Markulinom, otvorio 2014.

Tada se u njihovim štruklama guštalo u svega 23 kvadrata prostora, nekoliko godina kasnije uredili su i unutrašnje dvorište, a za vrijeme pandemije koronavirusa zakupili su i prvi kat zgrade. Smjestite li se ondje, uz rustikalni ambijent, uživati možete i u pogledu na djelić povijesti, odnosno na cigleni zid koji je stoljećima štitio Kaptol.

U kuhinji, koja se danas nalazi na prvom katu zgrade, preko velikog metalnog stola, štrukle razvlači domaćica Višnja, vrhunska slastičarka koja je uz vlasnike od prvog dana. Radi ih prema tradicionalnoj recepturi, no kako bi pogodili dobar omjer tijesta i nadjeva, što je ključan faktor kod sočnosti, kažu, trebali je vremena. Nakon razvlačenja štrukle se najprije kuhaju, zatim sele u zamrzivač u kuhinji u prizemlju iz kojeg odlaze u pećnicu, kako bi vruće stigle pred goste, jer tada su, dakako, najbolje.

– Iskustvo nam je pokazalo da su apsolutno savršene kada prenoće u zamrzivaču, no često za to nemamo vremena. Na neki smo način sezonski restoran, najbolji promet imamo u ljetnim mjesecima i tijekom Adventa, a onda ispečemo i po 500 do 600 porcija dnevno – dodaje Igor.

U ponudi su kuhane i zapečene varijante popularne delicije, a uz osam stalnih kombinacija okusa još ih je 40-ak u rotaciji. Kušati tako ondje možete klasične slane štrukle s nadjevom od sira koji stoje osam eura, a popularne su i one s dodatkom tartufa koje ćete platiti euro više. Tražene su i one s dodatkom dimljene paprike, porcija stoji 8,50 eura, a nudi se i bezglutenska varijanta koju ćete platiti 50 centi više.

Iako turiste, ali i brojne domaće goste najviše privlači tradicionalna slana varijanta, vole se, kažu, počastiti i slatkim opcijama. Na jelovniku su tako, po cijeni od 8,50 eura, varijante s dodatkom oraha i meda, ali i jabuke i cimeta. Nismo mogli odoljeti, a da neke od njih ne kušamo i sami pa su nam preporuči trenutno najprodavanije primjerke, slanu varijantu s bučinim košticama te slatku s borovnicama.

Slana varijanta na prvu djeluje klasično, no već na prvi zagriz bučine koštice zahrskaju pod zubima, a bučino ulje ostavlja fini aftertaste. Tijesto je mekano i sočno, a omjer tijesta i nadjeva, za naš ukus, savršen. Ako niste ljubitelj sira u slatkim kombinacijama, kao što je to bilo u našem slučaju, štrukle s borovnicom mogle bi vas iznenaditi i to jako ugodno. Iako smo, moramo priznati, samo mrvicu bili skeptični, nakon što su nam se na nepcima poigrale slatke i slane note, kombinacija sira i borovnica, pokazala se kao pun pogodak.