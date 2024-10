ANKETA Gdje u Zagrebu pojesti najbolje štrukle?

Zagorski štrukli ili štruklji, tradicionalni specijalitet Hrvatskog zagorja, pripremali su se u svakom domaćinstvu od sastojaka koji su bili lako dostupni, a njihova popularnost među lokalnim stanovništvom prerasla je granice Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije pa ih se danas često priprema i u svrhu predstavljanja hrvatske gastronomije u svijetu. U želji da se zagorski štrukli zaštite kao autohtono hrvatsko jelo, umijeće njihove pripreme upisano je u Registar nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. U ponudi su brojnih zagrebačkih restorana, no gdje guštati u najboljoj verziji? Glasajte u našoj anketi.

1. La Štruk, Skalinska 5

U samom središtu metropole, u Skalinskoj ulici smjestio se La Štruk, mali restoran specifičan po tome što nude samo jedno jelo, a to su, kako i samo ime govori, štrukle. Kuhane ili zapečene spremaju ih u slanoj ili slatkoj varijanti, a počastiti se ondje možete, primjerice, klasičnima za sirom, ali i varijantom s jabukom i cimetom za 6,50 eura, a u ponudi su i štrukle s borovnicama koje ćete platiti sedam eura. Posjetiti ga možete svakog dana od 11 do 22 sata.

2. Štrukli To Go, Ilica 156

Domaćim štruklima napravljenima prema tradicionalnoj recepturi, baš kako su ih spremale i naše bake, počastiti se možete i u šetnji Ilicom, preko puta Trga. dr. Franje Tuđmana, gdje se smjestio obrt "Štrukli To Go". Nađete li se u prolazu, pogled će vam privući gazdarica Snježana Capan koja ih mijesi u izlogu, a na jelovniku su dvije varijante štrukli, pečeni koji stoje 2,40 eura po komadu te kuhani za koje ćete izdvojiti 1,80 eura. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati, subotom zatvaraju u 13, a nedjeljom ne rade.

3. Okrugljak, Mlinovi 28

Restaurant Okrugljak slovi kao jedan od "najzagrebačkijih" ali i najtradicionalnijih restorana u sjevernoj Hrvatskoj, a lani su proslavili i stotu obljetnicu postojanja. Na njihovom jelovniku nalaze se brojni autohtoni i tradicionalni specijaliteti iz gotovo svih krajeva Hrvatske, a među njima su i zagorske štrukli koje nude u kuhanoj i zapečenoj varijanti, a porciju ćete platiti 13 eura. Restoran možete posjetiti od utorka do subote od 12.30 do 23 sata, nedjeljom rade do 21 sat, dok su ponedjeljkom zatvoreni.

4. Vinodol, Nikole Tesle 10

„Vinodolova“ ugostiteljska tradicija započela je već 40-ih godina prošlog stoljeća, iako iz toga vremena nema gotovo nikakvih dokumenata, ali pretpostavlja se da je restoran nosio ime „Bijelo janje“. Od 1965. do danas postoji obilje dokumentacije te se tako u svim dokumentima spominje i „Vinodol“ kao naziv restorana koji se zadržao do danas. Brojni Zagrepčani, ali i njihovi gosti, od tada ondje guštaju u specijalitetima domaće kuhinje, a jedan od razloga zbog kojih se gosti rado vraćaju su i štrukli. Nude ih zapečene sa slatkim vrhnjem ili sotirane na maslacu s krušnim mrvicama, a cijena im je 11 eura. Posjetiti ih možete svakog dana od 12 sati do ponoći.

5. Lanterna, Opatovina 31

Od početka su dvojica braće Tomislav i Ivan imali isti cilj – u centru grada ponuditi tradicionalna zagrebačka jela po pristupačnim cijenama i ugodnu obiteljsku atmosferu. Svako jutro namirnice nabavljaju od kumica s Dolca, a na jelovniku su i zagorski štrukli. Tijesto pune svježim kravljim sirom, zatim svaku omotavaju dimljenom slaninom, preliju vrhnjem i zapeku. Cijena porcije je 8,50 eura, a radno vrijeme restorana je od ponedjeljka do subote od 14 do 22 sata, dok su nedjeljom zatvoreni.

6. Le Bistro i Zinfandel, Hotel Esplanade, Mihanovićeva 1

Esplanadini štrukli zaista su nezaobilazna delicija svakoga tko bar i na kratko posjeti Zagreb. Štrukli su prvi put pripremljeni u hotelu Esplanade još 1951. godine, a sve je počelo od ideje da se gostima te uzvanicima hotela na gala događanjima ponudi nešto privlačno, izvorno i provjereno dobro iz različitih krajeva Hrvatske. Esplanadine štrukle kušali su i brojni poznati gosti, među kojima su strani državnici, članovi kraljevskih obitelji, sportaši, glumci, pjevači i drugi. Prave se prema receptu chefice Ane Grgić Tomić, a porciju ćete platiti 12 eura.

7. O'brok Restoran, Langov trg 6

Zagrebački O ́brok smjestio se na Langovom trgu, a štrukli su jedan od provjereno dobrih razloga da ih posjetite. Inače, vrlo su aktivni u mijenjanju dnevnog menija, no štrukli su se zadržali na karti od njihovog otvorenja što ne čudi budući da su zanat ispekli u Esplanadinoj kuhinji. Nude se u zapečenoj ili kuhanoj varijanti, a cijena im je devet eura. Posjetiti ih možete od ponedjeljka do subote od 11 do 22 sata, dok su nedjeljom zatvoreni.