Veslači će napokon imati osam pruga, a sredit će i Dom sportaša

Dodat će još jednu veslačku prugu, a na Velikom jezeru sagradit će se prostor za zagrijavanje. Dio šetnice na jugoistočnom kraju pomaknut će četiri-pet metara udesno, a jezero proširiti. To je samo dio opsežnih radova koji bi uskoro trebali početi na Jarunu, a moraju biti gotovi do svibnja iduće godine. Zašto baš tada? Jer se održava Svjetski veslački kup, a kako “zagrebačko more” trenutačno ne udovoljava uvjetima natjecanja, nužni su radovi na cijeloj stazi, kao i Domu sportaša te upravnoj zgradi i gledalištu. Stoji barem tako u dokumentaciji natječaja koji je Grad raspisao za izvođača na 19 milijuna kuna vrijednoj sanaciji objekata u sklopu Športsko-rekreacijskog centra Jarun. Rok je bio 12. studenoga, a stigla je samo jedna ponuda, tvrtke Ing-Grad, i to na dvostruko više, odnosno 39,5 milijuna kuna s PDV-om.

Nove svlačionice i uređaji

Najviše će posla, dakako, biti na 2000 metara dugoj regatnoj stazi te području oko nje. Pruga je sada sedam, širine 13,5 metara, a dodatna će se dobiti njihovim sužavanjem.

– Radovi unutar jezera obuhvaćaju zamjenu postojećeg sustava sajli i spojnog pribora te razmještanje i ugradnju novih blokova za potrebe dobivanja osam veslačkih pruga širine 12,5 metara – stoji u izvedbenom projektu koji potpisuje tvrtka Urbane ideje. Gradit će se i zona za zagrijavanje, a kako veslači ne bi smetali eventualnim kupačima, prostor će se odvojiti bovama uz sjevernu i južnu stranu jezera. Razlog zbog kojeg će se pomicati šetnica te raskopati dio obale, stoji u dokumentaciji, uvjeti su Svjetskog veslačkog saveza (FISA) da startna linija i obala budu udaljeni 40 metara, no riječ je o relativno malom području, od oko 700 kvadrata. Tu je i pregršt sitnih radova kojima se osiguravaju standardi natjecanja, poput novih kućica za poravnače te gradnje startnog mosta od pontona, a cijeli sustav će se modernizirati instalacijom brojnih naprava, primjerice za mjerenje vremena. “Pofriškat” će se uz to Dom sportaša, posebice svlačionice, te urediti Biro regata, odnosno upravna zgrada s gledalištem. Gotovo cijeli kompleks će se oličiti iznutra i izvana, dio gledališta dobit će nove sjedalice, a u obje zgrade obnovit će se sanitarije. Zamijenit će se i dotrajala rasvjeta te će dio prostorija dobiti novu klimatizaciju.

Kompleksu nužna sanacija

A kompleksu je prijeko potrebna sanacija i zato je projekt odlična stvar za sve koji ondje svakodnevno treniraju, kaže Krunoslav Klak, predsjednik Veslačkog saveza Zagreba i Veslačkog kluba Jarun. A samo je veslača u raznim klubovima oko 1000, a regatnu stazu koriste i kajakaši i kanuisti.

– Njezino proširenje nam znači mnogo, a posebno me veseli što će se raditi i na Domu sportaša jer je zaista u derutnom stanju. Značajno je i postavljanje novog optičkog kabela uz stazu jer će se moći kvalitetnije mjeriti vrijeme natjecateljima – ističe Klak. No brine se, dodaje, hoće li se radovi stići obaviti na vrijeme, s obzirom na to da se Svjetski kup bliži, a posla je jako puno.