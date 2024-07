Važna obavijest za vozače u Zagrebu: Dio Samoborske sutra će dobar dio dana biti zatvoren za promet

Zbog sanacije kanalskog priključka Samoborska cesta kod kućnog broja 28 bit će zatvorena za sav promet u srijedu, 10. srpnja od 9:00 do 15:00 sati, javljaju u Gradu Zagrebu.

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Samoborska cesta – Ulica Marina Tartaglie – Ulica Ante Topića Mimare – Ulica Malešnica – Samoborska cesta i obratno. "Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje", poručili su iz grada.

Podsjetimo usput i na još neke radove koji se provode u Zagrebu. Trgom Eugena Kvaternika, u zoni raskrižja s Maksimirskom cestom i Ulicom Dragutina Domjanića, od ponedjeljka 8. srpnja do subote 20. srpnja do 4:00 sata, onemogućeno je prometovanje s juga na sjever zbog sanacije južnog tramvajskog kolosijeka.

Ovo su obilazni pravci: Ulica Vjekoslava Heinzela – Ulica Dragutina Rakovca – Ulica Pavla Štoosa – Ulica Bogoslava Šuleka – Ulica Nikole Mašića – Trg Vlaha Bukovca – Ulica Pokornog – Petrova te Ulica Dragutina Domjanića – Trg Eugena Kvaternika – Vlaška ulica – Ulica Marijana Derenčina – Martićeva ulica – Ulica Vjekoslava Heinzela.

Ozaljska ulica, na dijelu od Krapinske ulice do Nehajske ulice, bit će privremeno zatvorena za promet od utorka 2. srpnja od 8.00 sati, do subote 31. kolovoza 2024. do 18.00 sati. "Napominjemo kako će vozilima javnog gradskog prijevoza i stanovnicima Ozaljske ulice biti omogućen prolaz Ozaljskom ulicom, odnosno dolazak do svojih domova", poručili su iz Grada. Za sve ostale sudionike u prometu obilazni pravac za vrijeme radova bit će Krapinska ulica – Selska cesta i obratno.

