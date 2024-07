UŽIVO Tomašević uvodi promjene u povlaštenom pakiranju u metropoli: 'Zone ćemo podijeliti u blokove'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj je konferenciji za novinare kazao da dolazi do promjena u sustavu parkiranja u metropoli. Radi se o parkirališnim blokovima za parkiranje stanara, odnosno o određenim promjenama u sustavu povlaštenih parkiranih karata u prvoj zoni. Trenutno je prijedlog na javnom savjetovanju, a trebao bi stupiti na snagu 1. rujna.

Zagrebački gradonačelnik podsjetio je da su već ranije, primjerice, ograničili pakirališna mjesta oko terasa ugostiteljskih objekata na tri, a osim toga, ključna promjena bila je cijena naknade za korištenje terase koja je bila je manja od naknade za rezervirano pakirano mjesto. – Tu cijenu smo izjednačili i dignuli naknadu na 530 eura mjesečno, kada govorimo o prvoj zoni. To je dovelo do smanjenja parkirnih mjesta kod ugostiteljskih objekata – objasnio je Tomašević.

Osim toga, u svibnju su, kazao je, uveli reviziju u korištenje konkretnih rezerviranih parkirnih mjesta, njih oko 1800. Otkrili su da ne postoji evidencija parkirnih mjesta, a većina ih se nije plaćala.

Do sada je, naime, u metropoli, u sustavu naplate parkiranja ZG parkinga satna, dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja karta u četiri glavne pakirališne zone. Dvije temeljne kategorije bile su komercijalne karte: dnevne, satne..., ali i povlaštene. – Ono što je bila ideja koja se izgubila putem je da su to karte za stanare koji bi imali subvencionirane karte kako bi mogli parkirati bliže mjesta stanovanja. Zato su te karte bile jeftinije od komercijalnih – kazao je gradonačelnik. Cijena te karte u prvoj zoni iznosila je 13,03 eura mjesečno, no bivša je vlast, objasnio je Tomašević, uvela da ta karta ne vrijedi samo u prvoj zoni, već i u drugoj te trećoj zoni.

– Prema podacima je vidljivo da je čak 5700 više povlaštenih parkiranih karata nego što ima mjesta u prvoj zoni. To je problem koji se vuče barem jedno desetljeće – objasnio je Tomašević. Broj parkirališnih mjesta, dakle, je 8035, a broj povlaštenih karata je 13776.

Zašto se to dogodilo? – Smatramo da je jedan od razloga to što su te karte vrijedile za cijelu prvu zonu, ali i drugu te treću što je dovelo do fiktivnih prebivališta i boravišta. Ljudi su se pijavljivali kod prijatelja kako bi mogli po Zagrebu parkiati besplatno – rekao je Tomašević. Ista situacije je i u drugoj zoni: više je povlaštenih parkiranih karata nego što ima mjesta, dok je u trećoj zoni situacija obrnuta. Tamo je dvostruko više pakirališnih mjesta od povlaštenih karata, otkrio je gradonačelnik.

– Cijene ostaju iste, ne ograničavamo broj karata po kućanstvu... Ništa ne mijenjamo, ne uvodimo ni nove zone naplate. Želimo da nemamo više sustav koji smo imali i smatramo da će to dovesti do većeg broja parkirališnih mjesta za stanare, da će moći parkirati bliže mjesta stanovanja – objasnio je Tomašević. Prijedlog je da se parkirališna zona podijeli u blokove, da je promjer blokova, pritom, nešto manji od jednog kilometra, to jest, da povlaštena parkirališna karta vrijedi u tom bloku.

Blokovi su raspodijeljeni prema kriterijima, kazao je gradonačelnik. Gledalo se, dodao je, da ti blokovi ne budu premali, ali ni preveliki, kao i da imaju jasne granice.

– Ne dižemo cijene, dakle. Smatramo da je ovo pravednije, da stanari mogu parkirati u blizini svog doma, a ovi drugi će plaćati komercijalne karte. Smatramo da će to dovesti i do manje tranzicije među zonama tako da će ljudi moći lakše naći parking oko mjesta stanovanja – zaključio je Tomašević.

A karte će se kontorlirati, dodao je, kao i do sada. Dakle, ako s povlaštenom kartom iz prve zone pakirate u drugoj, platit ćete kaznu. – Zagreb parking je spreman da to kontrolira po novom modelu – kazao je Tomašević, a smatra da su blokovi dovoljno veliki kako bi se stanovnici mogli lakše parkirati.

– Nismo uveli ograničenja. Želimo ići korak po korak kako bi vidjeli efekte odluke pa vidjeti koliko je fiktivnih prebivališta i boravišta. Onda slijede analize – kazao je gradonačelnik.