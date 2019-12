Auto upao u rupu, građani se žale: Cijevi na Čučerskoj pucale su 70 puta

Voziš cestom i u sebi misliš, ajde bože, samo da danas ne propadnem – kako svaki dan igraju “čučerski rulet” prepričavaju nam stanovnici istoimene ceste, one na kojoj se jučer otvorila rupa dubine gotovo dva i širine 2,5 x 3,5 metra. Najveća im je to dosad, govore, iako su na one manje, a i na stalna ulegnuća asfalta, već navikli.

Odmah je sanirano

– Pucanja cijevi kod nas su učestala, u posljednjih šest godina bilo ih je sedamdesetak. Nakon tih pucanja asfalt ili ulegne ili se jednostavno naprave rupe koje se onda moraju krpati. Ovog puta nije pukla cijev, ali rupa se stvorila oko postojeće zakrpe, vjerojatno zbog oborinskih voda koje su se nakupljale oko nje – pojašnjava nam je Stjepan Budak, predsjednik Mjesnog odbora Dankovec, pa dodaje kako su djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje na Čučerskoj cesti ista puknuća cjevovoda sanirali već po šest-sedam puta. I tako će biti, kaže, dok se u cijelosti ne promijene vodovodne cijevi.

VIDEO Na cesti u Dubravi otvorila se rupa duboka dva metra, upao auto, a vozač ozlijeđen

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– One su dotrajale. Mi se posljednje četiri godine dopisujemo, što s Gradom, što s Vodoopskrbom, da se to konačno napravi. Imamo sad obećanje da će se nove cijevi postaviti sljedeće godine, čime bi se konačno trebao riješiti naš problem s Čučerskom – govori nam Stjepan Budak pa dodaje kako je dosad najveća rupa, ona jučerašnja u kojoj je stradao vozač, brzo sanirana.

Kao švicarski sir

Ne ponovilo se, govore stanari oko ceste nalik švicarskom siru, a jednako misle i Zagrepčani koji su prošlih godina doživljavali sudbine iste onima s Čučerske. Rupa dubine čak sedam metara i dimenzija 2 x 4, podsjetimo, otvorila se prije tri i pol godine na križanju Slavonske, Ulice Josipa Marohnića i Vrbika XIII., a tragedija je tada izbjegnuta za dlaku jer je vozač u nju upao tek zadnjim kotačem i odmah se izvukao iz jame. Četiri puta “krpali” su rupu u Ulici Rim, koja se posljednji put otvorila 2018., a bilo ih je drugdje po gradu.

Lašćinska je cesta propala 2014., i to dva metra, dok je godinu prije sanirana nešto manja rupa na Krležinu Gvozdu. U Ulici Gračanski Ribnjak 2012. cesta se otvorila također pod automobilom, ali tada je Zagrepčanka prošla bez ozljeda. Iz Vodoopskrbe i odvodnje ove su godine podastrli podatke koji govore da su im cijevi u prosjeku stare 27 godina, ali i da njihovi djelatnici one pokvarene popravljaju otprilike deset puta dnevno. U 2017., primjerice, imali su 4075 popravaka, a iste su godine iz dotrajalih cijevi u zemlju iscurila 62 milijuna kubika vode.