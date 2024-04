U Muzeju Grada Zagreba: Saznajte kako nastaje zlato i kako pozlatiti neki dragi predmet

Prve radionice održane su prošlog tjedna, a za sve one koji su propustili doći u tim terminima mogu propušteno nadoknaditi 4. i 11. svibnja. Radionica pozlate za djecu bit će od 9 do 10 sati, a ona za odrasle od 10.30 do 11.30 sati. No ovo nisu jedine radionice koje posjetitelje tijekom mjesec dana Edukativne muzejske akcije (EMA-e) očekuju u MGZ-u.

Za djecu osnovnoškolskog uzrasta organizatori su osmisli radionice "Je li zlato sve što sja?" – Otkrijte simboliku mačeva, viteški kodeks časti i napravite svoj vlastiti štit, obiteljski grb i/ili plemenitog hata/konja, koje će ponijeti sa sobom nakon posjeta Muzeju – kazali su organizatori te pozvali sve zainteresirane da se pridružite radionicama 7., 8.,10., i 17. svibnja od 10 do 12 sati. Radionice vodi viša muzejska pedagoginja Jelena Roboz (Hrvatski povijesni muzej).

Osnovnoškolce mogu sudjelovati i na radionic "Tajne atoma zlata", a voditelj radionice, profesor Dalibor Paar (Prirodoslovno-matematički fakultet), otkrit će sve o atomima zlata i kako nam to znanje služi u suvremenim tehnologijama. Ove tajne spoznat će sudionici radionica u utorak, 14. svibnja, od 9 do 13 sati (četiri jednosatne radionice s početkom svakog punog sata; u 9, 10, 11 i 12 sati). Broj sudionika na radionicama je ograničen. Prijavite se muzejskoj pedagoginji Mariji Sabolić, e-mailom na adresu msabolic@mgz.hr ili telefonom: 01/ 4851 361.

Kakve su pokuse radili alkemičari pri potrazi za zlatom i kako uopće zlato nastaje? Što je to lažno zlato? ili Ima li nečeg vrednijeg od zlata? Odgovore na ova pitanja saznajte na događanju Auuu zlato!, četiri znanstveno – popularna predavanja s pokusima, u četvrtak, 9. svibnja, od 18 do 20 sati.

