U metropoli obilježena 25. obljetnica projekta "Za hrvatsku darovitost": Premijeru je doživio i njihov amaterski film

U dvorani "Vijenac", u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu, na obilježavanju 25 godina projekta "Za hrvatsku darovitost", prvog takvog u povijesti, okupilo se čak tri stotine obitelji darovitih. Došli su ih pozdraviti i izaslanici predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, obitelj Bože Težaka, poduzetnici i izumitelji, prijatelji saveza, dvostruki srednjoškolski državni prvak iz Fizike Davor Bernardić, ZRS-ovci raznih generacija..., kaže Zdravko Škokić, iz Zagrebačkog računalnog saveza (ZRS).

"Udruge i savezi u športu djeluju prema Zakonu o športu, a tehnikaši, u koje spadamo i mi informatičari - prema Zakonu o tehničkoj kulturi koji je donesen davne 1993. i otada se nažalost nije mijenjao niti osuvremenjivao. Na 30.-tu obljetnicu Zakona, sredinom 2023. godine, ZRS-ovci su jedini izradili prigodni logotip u kojem su povezani programeri, ljubav prema Domovini i godišnjica donošenja Zakona o tehničkoj kulturi. Njime su ZRS-ovci ujedno najavili četvrt stoljeća djelovanja i realizacije svog projekta "Za hrvatsku darovitost" te ga zatim uzeli i kao vizualni identitet novog naziva Saveza: Zagrebački računalni savez - Centar mladih programera Hrvatska", napisali su iz ZRS-a.

A kada je 1999. godine Zdravko Škokić došao na mjesto glavnog operativca ZRS-a u malu trošnu zgradicu u dvorištu, u Ilici 53a, nastala je priča o njegovanju programerske izvrsnosti. Osmišljene su, tako, brojne aktivnosti s ciljem popularizacije programiranja i poticanja darovitosti. Organizirano je 14.500 radionica, od čega 2200 radionica za one najmlađe - učenike razredne nastave, održano je i 77 kampova sa više od 4000 sudionika, stotine priprema za razna natjecanja, vikend akceleracija, smotri stvaralaštva, županijskih natjecanja. No, to nije sve. ZRS-ovci su smislili i deset vlastitih edukacijskih natjecanja pa obilježili i 20 godina kontinuiteta takvih "prvenstava".

18.12.2024., Zagreb - Obiljezeno je 25 godina projekta "Za Hrvatsku darovitost" gdje su u glavnim ulogama mladi programeri. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagrebački računalni savez, usto, kroz natjecanja i edukacije od 2003. godine osnažio je programersku scenu Hrvatske, pružajući prilike tisućama mladih talentiranih programera. Organizirano je preko 150 natjecanja s 3500 autorskih zadataka, uključujući Logo i C++ lige, MINIvijuga za djecu do 10 godina te natjecanja za nastavnike.

Natjecanja su započela u SŠ Tesla, a kasnije se nastavila na FER-u. Zbog financijskih izazova preusmjerili su se na online formate i rad u malim prostorima, poput željezničke modelarnice, gdje su se iznjedrili vrhunski programeri, poput Patrika Pavića. A na natjecanjima su i članovi ZRS-a ostvarili vrhunske rezultate.

Isto tako, poručuju iz saveza, 80 posto najboljih mladih programera upisuje XV. gimnaziju (MIOC), a brojni članovi sada rade u globalnim IT kompanijama. Savez je razvio i sustave za upravljanje natjecanjima ZATEMAS i ZRSOnat, a inicijativa"+1 izvrstan za bolju Hrvatsku" ističe doprinos izvrsnih mladih ljudi. Unatoč uspjesima, ZRS još uvijek nema adekvatan prostor za rad i edukaciju darovitih.

Na svečanosti je prikazan i amaterski film naziva "+ 1 izvrstan za bolju Hrvatsku". U glavnoj ulozi su Patrik Pavić, Krešo Nežmah i njihovi brojni nasljednici – mladi programeri – kompjutorski izvanzemaljci, te kao gosti - nevjerojatni autorski pojedinci na drugim područjima djelovanja, kao što je, primjerice, i Zlatko Dalić, poručuju iz ZRS-a.