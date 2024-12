VIDEO Nemaju glasnice, a pjevaju: Zbor Optimisti najradije pjeva Kalemberovu 'Anu', a pripremaju i svoj prvi hit

Opisivali su ih, kažu, ljudima s rupom na vratu koji ne mogu govoriti, a oni bez glasnica i pjevaju. Zbog tumora im je potpuno odstranjen govorni organ, više ne dišu na nos, već na otvor u donjem dijelu vrata, a morali su ispočetka, među ostalim, učiti i gutati. I svoj život ne mogu zamisliti bez pomagala, odnosno govorne proteze, uz pomoć koje i pjevaju u zboru Optimisti. Nastao je 2007. i tada je bio jedini takav u svijetu.

– Te mi je godine u ambulantu došao jedan gospodin, kojega sam naučila govoriti. Bila sam jako sretna i pohvalila ga, a on se rasplakao. Rekao je kako mu unuk za vikend slavi rođendan, a on mu neće moći otpjevati pjesmicu, što je bila jedna od najtužnijih rečenica koju sam čula u životu. I tada sam rekla: "A zašto ne bi pjevao? Pjevat će onako kako može" – opisuje nam voditeljica zbora i logopedica prof. dr. sc. Tamara Živković Ivanović.

Pjevanje bez glasnica je rijetkost, ali i vrhunac glasovne rehabilitacije, dodaje. Tempo govora i pjevanja nisu isti, no ona je oduvijek vjerovala da laringektomirane osobe to mogu. Cijeli proces, od dijagnoze do oporavka, mukotrpan je posao. Pacijenti se trebaju suočiti sa svojom kliničkom slikom, operirati se, naučiti promijenjeno disati, kašljati, gutati, govoriti... i prihvatiti maleni otvor na vratu. Cjeloživotni su pacijenti na rehabilitaciji, a potrebno im je najmanje godinu dana da prođu put oporavka. Ipak, nisu sami. Prate ih liječnik, medicinska sestra, logoped, psiholog i fizioterapeut, no laringektomiranim osobama, napominje Tamara Živković Ivanović, najteže je resocijalizirati se, odnosno vratiti u društvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sve se to uspije naučiti, ali poslije operacije ostanete bez jako puno prijatelja. I ja sam prestao izlaziti i družiti se jer su me ljudi počeli drukčije gledati i izbjegavati. Teško je uklopiti se. Liječnici u bolnici odrade svoj posao, no ostalo je na vama. Imao sam sreću kada sam došao u ruke profesorice Tamare, dala mi je samopouzdanje. Važno je znati da do operacije imate jedan život, a nakon nje potpuno neki drugi – objašnjava Damir Gobac, najnoviji član Optimista. Voli se šaliti s kolegama da pjevaju kao da "krči radio", a da ljudi kada ih čuju često pomisle da su promukli, kaže i Luka Čančar, najstariji član zbora.

– Jednom sam došao na posao, na teren. Šarafio sam nešto s kolegom i pričao, a on mi je rekao: "Vidim, noćas je bilo veselo. Fešta, pjevanje..." A kada sam mu objasnio u čemu je stvar, pitao me je kako mogu govoriti i pjevati, a nemam glasnice – kaže Čančar. U zboru je od osnutka, a sve je počelo, prisjeća se, kada su u autobusu na putu za Crikvenicu pokušali nešto otpjevati.

Od tada su, kako kaže logopedica Tamara Živković Ivanović, prave zvijezde. Nastupali su u Zagrebu, među ostalim i u Hrvatskom narodnom kazalištu, ali i drugim gradovima u zemlji, pa i u inozemstvu, primjerice palači Schönbrunn, a pozornicu su dijelili s opernom pjevačicom Antonellom Malis, Danijelom Martinović, Tedijem Spalatom, Petrom Grašom... – Čak i oni koji znaju kako je to ostati bez glasa, poput liječnika i drugog medicinskog osoblja, budu začuđeni kada nas čuju kako pjevamo – govori Čančar, a takvu reakciju, dodaje voditeljica zbora, redovito izazivaju i njihove snimke.

28.11.2024., Zagreb - Zbor osoba bez glasnica Optimisti, pod vodstvom prof. Tamare Zivkovic Ivanovic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najviše pak vole pjevati "Anu" Vlade Kalembera jer mu je, kažu, glas najsličniji njihovima, a vježbaju kod kuće, ali i na probama u prostorima Hrvatske lige protiv raka koji se nalaze na Institutu za tumore u Ilici 197. U zboru su i Miljenko Hajdinjak, Franjo Andorić, Marko Šarić, Zvonimir Večkovec, Ante Matić, Branko Kuharić, Zlatko Budin, Slobodan Medić, Ivan Šelem, Ivan Vračić, Veseljko Stojak i Đuro Kovačević, a moto im je "Zajedno smo glasniji i bolje nas se čuje."

– Optimisti su definitivno srušili stigmu s laringektomiranih. To više nisu osobe koje imaju rupu na vratu, već ljudi koji unatoč svemu mogu pjevati. I mislim da je to naša najveća vrednota. Kada malo zastanem i pogledam ih, silno im se divim, i nakon toliko godina sam očarana njihovom voljom i svime što postignu – poručuje Tamara Živković Ivanović.

U metropoli djeluje i Klub laringektomiranih, koji ove godine slavi 50. obljetnicu. A obilježit će se 8. veljače, u povodu svetog Blaža, zaštitnika kod bolesti grla, i to misom, simpozijem, predavanjima, ručkom pod maskama te nastupima na kojima će sudjelovati i zborovi laringektomiranih osoba iz Čakovca, Rijeke i Splita, a Optimisti će, najavljuju, tada predstaviti i prvu svoju pjesmu.