U centar stižu muzeji penkala, mirisa i pegli

A čujte, pa kaj ću ja s tim, sa sobom ništa ne možemo ponijeti – na pitanje kako to da je zbirku nalivpera i pribora za njihov popravak odlučila dati Gradu Zagrebu iskreno nam odgovara Vlasta Jevicki Keranović. Ta je vlasnica Peroklinike, jedinog europskog obrta u kojemu se još popravljaju nalivpera i tehničke olovke, u 77 godina njegova postojanja skupila zavidan broj jedinstvenih primjeraka nalivpera, a sad je gradonačelniku Milanu Bandiću predložila da ih smjesti u prostor u kojemu će ih Zagrepčani moći vidjeti.

Prodaja? Nema šanse!

– Donacija je to moje obitelji. Perokliniku je prvo držao moj svekar pa suprug, od kojeg sam je preuzela ja. Da se bilo što od zbirke razjedini i prodaje, to ne dolazi u obzir. Moj je muž rođeni Zagrepčanin i to mora ostati ovdje – odlučna je Vlasta Jevicki Keranović koja odbija i mogućnost da se predmeti koje posjeduje prodaju upravo tako kako ih nudi Gradu, u cjelini. No nije joj, priznaje, loša ta ideja koju smo joj predložili jer bi na kolekciji, kaže, mogla zaraditi.

– Ali ipak ne bih prodavala bude li mjesta gdje bi se sve moglo izložiti. To je pisaći pribor, znači nalivpera i kemijske, ali ima tu i bugačica, bočica tinte, ma svega – nabraja nam glavna “doktorica” Peroklinike pa dodaje kako će biti najsretnija kad se svi ti predmeti katalogiziraju i pohrane na sigurno.

Da kuca na otvorena vrata, rekao joj je i gradonačelnik Milan Bandić koji je obećao naći prostor za takozvani muzej penkala, i to u samom središtu grada.

– Da bude u krugu od 50 metara oko Jelačića-placa ili na samom trgu – o lokaciji je govorio gradonačelnik, ali ništa konkretno, kazala nam je jučer prva žena Peroklinike, još nisu dogovorili.

Jest, malo je čudno...

Ali hoće, sigurna je Vlasta Jevicki Keranović u Milana Bandića, koji je otkrio i kako doktorica za penkale nije jedina koja mu se javila s idejom za muzej.

– U posljednjih godinu dana javio mi se i čovjek koji želi muzej pegli. Skupio ih je 2700. Jest, čudno je to malo ljudima, ali preferencije su različite – kazao je Bandić koji je i njemu obećao muzej. A i “onom čovjeku” koji mu se javio s prijedlogom da napravi muzej mirisa. I ta će dva muzeja smjestiti oko Trga bana Jelačića, ali još mora, kako je rekao, pregovarati s Ministarstvom državne imovine o tamošnjim prostorima koji su njihovi, a prazni, pa da ih preuzme Grad u svrhu muzeologije.

Muzej pegli ili glačala, kao i penkala, bio bi jedinstven u svijetu, dok je prvi posvećen mirisu otvoren prije gotovo deset godina u newyorškom Museum of Arts and Design. Prije toga nešto je slično postojalo na jugu Francuske te u Španjolskoj, ali ondje su postav činile isključivo bočice parfema. Što se Hrvatske tiče, na miris se može koncentrirati u splitskom Muzeju osjetila koji je otvoren lanjskog listopada, ali kao što mu i ime kaže, u njemu se bave i ostalim osjetilima. Što bi točno zagrebački Muzej mirisa trebao imati, još se ne zna, ali u ovom splitskom se, između ostalog, mogu kroz cijevi iskušati “nasmrdljiviji”, dok se u New Yorku, kao u onim katalozima s parfemima, mora zagrepsti zid dlanom ne bi li se omirisala slika.

Video: Bandić na bageru započeo radove na gradnji sljemenske žičare