U Bedenici danas organiziraju akciju darivanja krvi, odazovite se

Zbog smanjenih zaliha krvnih grupa, Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina i Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko organiziraju izvanredne akcije darivanja, i to u terminima danas od 14 do 19 u Bedenici (Bedenica 109) te u srijedu od 14 do 18 sati u Jastrebarskom (Centar za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9).

S obzirom na epidemiološku situaciju, darivanju krvi ne mogu pristupiti osobe koje su unazad 14 dana putovale izvan Republike Hrvatske, koje su unazad 14 dana bile u kontaktu s osobom zaraženom koronavirusom (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da same nisu imale simptome infekcije), osobe koje su same preboljele koronavirus smiju pristupiti darivanju krvi nakon proteka 28 dana od prestanka simptoma ili dobivenog pozitivnog testa na COVID-19, dok osobe koje su se cijepile protiv COVID-19 smiju pristupiti nakon proteka 2 dana od cijepljenja.

U svim akcijama darivanja krvi poštuju se epidemiološke mjere, a maska je obavezna prilikom dolaska na dobrovoljno darivanje krvi.