Top 15 mjesta za Novu u Zagrebu: Doček uz Prljavce, brazilske plesačice i DJ-a svećenika

Uz tradicionalni ponoćni vatromet s nebodera na glavnom trgu Zagrepčani će i ove godine ući u prvi dan Nove godine. No ovaj će biti drukčiji od dosadašnjih. Jer obilježit će početak hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Pa će tako u posljednjim minutama 2019. na glavnu pozornicu stati zborovi Ivan Goran Kovačić i Zvjezdice, koji će otpjevati “Odu radosti”, himnu Europske unije. No to je samo dio programa koji se sprema na Trgu bana Jelačića, a evo što se još sprema diljem Zagreba.

1. I hitovi Novih fosila

Zagrijavanje na Jelačić-placu počinje od 21 sat, a za to je zadužena ekipa iz DJ Akademije. Sat vremena poslije hitove Novih fosila otpjevat će Sanja Doležal, uz pratnju Marinka i Zeca, i tako proslaviti 50. godina benda, dok u 23.15 pozornicu preuzima Prljavo kazalište s hitovima “Kiše jesenje”, “Ne zovi mama doktora”, “Marina”, “Mojoj majci”...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

2. Fuliranje uz Svemirka

Dino Dvornik Tribute band i sastav Svemirko nastupit će na Fuliranju, a od jutra Zagrepčane će zabavljati DJ-i.

3. Positivo na Strossu

Prozvali su ga “party bend” jer na svoj način prerađuju jazz, rock, soul i pop pjesme, a na Staru godinu Positivo na Adventu na Strossu nastupa u 21.30 sati.

4. NYE Surprise Party

Novogodišnji tulum iznenađenja, odnosno “NYE Surprise Party” od 20 sati pripremaju na platou Gradec u sklopu Baš Naš Adventa u Klovićevim dvorima.

5. EU Advent i DJ Felver

DJ i producent Marijan Felver, koji je na zagrebačkoj house sceni poznat 25 godina, za pult će stati na Europskom trgu u sklopu EU Adventa, a dovodi i goste.

6. Noćno klizanje

U ponoć vatromet će “pucati” i na Ledenom parku na Tomislavovom trgu, a organiziraju i noćno klizanje uz DJ-a.

7. Koncerti u paviljonu

Radiogroove i ZGroove svirat će u paviljonu na Zrinjevcu, a kućice rade sve do 4 ujutro.

8. Doček u podne

Animacije za djecu, igraonice i glazbeni program očekuju sve koji dođu na doček u podne u parku Maksimir.

9. Caipirinha u hotelu

U restoranu hotela Sheraton u 2020. može se ući uz zvuke Brazila, uživati u piću caipirinha i obilju jela nadahnutih brazilskom kuhinjom. Cijena – 895 kuna.

10. Filmovi na Kaptolu

Filmski doček Nove godine pripremaju u Kaptol Boutique Cinema. Od 20 do 23 te od 1 do 3.30 prikazuje se devet aktualnih kino-hitova, a ulaznica je 400 kuna.

11. U Studiju smijeha i DJ-i

Stand-up komičari Marina Orsag, Gorana Vinčić, Igor Drljo i Tihomir Paravina “valjat” će fore na dočeku u Studiju smijeha, a bit će i plesa uz DJ-e.

Cijena – 200 kn.

12. James Bond 007

Party na temu Jamesa Bonda pripremaju u kavani Johann Franck, uz prigodni dress code. Ulaznice su 150 kuna.

13. Gobac u Vintageu

Punk i rock legende Psihomodo Pop svirat će u Vintage Industrial Baru.

Karte: 130/150 kn.

14. Piće uz stihove Saše Matića

Saša Matić pjevat će u Gastro Globusu, a uz ‘all inclusive’ ponudu hrane i pića ulaznica je 500 i 600 kuna, ovisno o stolu.

15. Slavlje počinje misom

Slavlje organizira i Studentski katolički centar u Palmotićevoj. Počinje misom u 20.30, a slijedi party u režiji DJ Padre Tvrtka. Donacija 50 kuna.

