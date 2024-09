'Tomaševićeve ideje za parkiranje? Ova je diskriminatorni potez, ovom se kažnjavaju građani, a jednu podržavamo''

Prva točka prošlotjedne sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba bilo je i Izvješće o radu zagrebačkog gradonačelnika za prvih šest mjeseci tekuće godine. U njemu je, među ostalim, piše i da je u tom razdoblju otvoren peti vrtić u mandatu ove gradske uprave, a sve to prokomentirali su zastupnik Skupštine Alen Lochert i Kristijan Jelić, potpredsjednik gradskog HSLS-a na konferenciji za medije.

"U mjesecu studenom 2022. godine, na 18. sjednici Skupštine, zastupnica aktivističke platforme Možemo izjavila je: "Od ideje, da se negdje treba izgraditi dječji vrtić, do izgradnje tog vrtića prema zakonskim propisima Republike Hrvatske treba minimalno 50 mjeseci". Nije li onda navod u polugodišnjem izvješću, u najmanju ruku, neobičan? Kako je moguće u 36 mjeseci napraviti nešto za što sami tvrde da treba najmanje 50 mjeseci? Radi li se tu samo o prenamjenama nekih prostora ili o ostvarenju ranije pripremljenih projekata ili je putem nekog medija kontaktiran Albert Einstein, pa su uspjeli 50 mjeseci stisnuti u 36 mjeseci ili ja sad možda jesen 2025. godine? Puno je tu pitanja, ali malo mogućih odgovora", zapitao se Alen Lochert.

U istom Izvješću, dodao je on, nema ni slova o tome koliko je investicija "privučeno" u grad? "Nije to niti čudno, kad je u proračunu za ovu godinu samo tridesetdevettistućiti dio, ili 65.000 €, namijenjen razvoju investicijskih projekata od interesa za Grad Zagreb, odnosno za privlačenje privatnih investitora, a ostvarenje u prvom polugodištu je nula eura! Lakše je imati najveći porez na dohodak u državi u najskupljem gradu u toj istoj državi, žmikati građane, dijeliti sredstva koja vam padnu u krilo, nego poticati investicije, povećavati obuhvat osnove iz koje se naplaćuje porez na dohodak i smanjiti isti", zaključio je.

A HSLS je prokomentirao i prijedloge rješavanja problema s parkingom u metropoli. Osvrnuli su se, naime, na izjavu pročelnika gradskog Ureda za promet, Pavune, koji je kazao kako se postupa prema strategijama prometnog parkiranja iz 2021. godine koju je izradio Fakultet prometnih znanosti.

"Zaboravio je kazati da je tu strategiju naručio još bivši gradonačelnik, ali na to smo već navikli. Drugim riječima njima je bilo potrebno 'samo' tri godine da prouče prometnu studiju i počnu primjenjivati njene odrednice. U međuvremenu su naravno sve učinili da dodatno zakompliciraju prometnu problematiku ukidajući parkirna mjesta i zatvarajući pojedine prometnice za automobile. Prema tome mogli bi se složiti da se ne radi stihijski, već se (nažalost) radi šlampavo", kazao je Kristijan Jelić potpredsjednik GO HSLS.

19.08.2024., Zagreb - Konferencija za medije HSLS-a Grada Zagreba na kojoj su govoriili saborski zastupnik Darko Klasic, Alen Lochert gradski zastupnik i Kristijan Jelic potpredsjednik HSLS-a Zagreba. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prošloga je tjedna predstavio i četiri mjere koje bi, uz blokovsko parkiranje, mogli riješiti problem parkiranja u metropoli. "Prva od njih je ukidanje mogućnosti kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari !? Što je diskriminatorni potez, jer smatramo da samim vlasništvom građani imaju pravo na povlaštenu kartu kao i svi ostali vlasnici nekretnina.

Druga je produljenje vremena naplate u 1. zoni od ponedjeljka do subote do ponoći, a nedjeljom do 15 sati ?!? Ovim suludim prijedlogom se kažnjavaju apsolutno svi građani koji nemaju povlaštene parkirne karte za 1. zonu, a ne rješava se apsolutno ništa ! Treće je podizanje cijene zauzeća parkirnih mjesta zbog radova (osim radova obnove od potresa) - ovu mjeru podržavamo jer smatramo da je 16 eura mjesečno stvarno smiješna cijena. I zadnja je kontrola ograničenja parkinga – pa zar se to do sad nije radilo ?!?", izjavio je Jelić.

