U Zagrebu se 'vlada apsolutistički'

Gradski zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!), koji je u četvrtak izbačen s aktualnog sata na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, ustvrdio je da se u Zagrebu "vlada apsolutistički", gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić poručio je da "nasilje nije hrabrost", a predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) kako nikome neće dopustiti da radi cirkus od Gradske skupštine.

Tomašević je u izjavi novinarima ocijenio kako se od početka sjednice moglo vidjeti da se u Zagrebu, više nego inače, vlada apsolutistički. To je potkrijepio time da je na dnevni red došao prijedlog o smjeni članova Upravnog vijeća ZKM-a koje je bila predložila oporba, a o čemu se prije nije raspravljalo na skupštinskim odborima. Na upit oporbe na Predsjedništvu o čemu je riječ, Tomašević je rekao da im je dan lažni odgovor i da se manipuliralo, to jest da se prijedlog stavio "u zadnji čas" kako se oporba ne bi stigla pripremiti.

Naveo je i primjer zloporabe Poslovnika jer je ista točka o smanjenju plaća pročelnika i posebnih savjetnika treći put došla na dnevni red skupštinske sjednice, što je, rekao je, čak i predsjednik Skupštine u utorak ocijenio kršenjem Poslovnika, no "kršenje Poslovnika išlo se primjenjivati i disciplina provoditi, kao i inače, samo na članovima oporbe, i to tada kada najviše izazovu gradonačelnika".

Tomašević je pritom dodao kako je gradonačelnik Milan Bandić "izgubio živce" kad ga je upitao zašto je tvrtka "Gradatin" u drugom krugu ubačena u natječaj za javnu nabavu za sve kante i spremnike koje Grad mora građanima podijeliti. Tu istu tvrtku, direktora te tvrtke i bivšeg direktora Čistoće Uskok je optužio za namještanje javne nabave za opremu za otpad, ustvrdio je.

To je "apsolutno nevjerojatno", zbog toga su se žalila druga dva privatna poduzeća i sada cijeli postupak kasni, rekao je Tomašević te dodao kako je na to pitanje gradonačelnik "poludio i izgubio živce", a "nakon toga se odlučilo primjenjivati Poslovnik" uz tvrdnju da je dignuo krivi karton kako bi još jedanput dobio odgovor i repliku na govor gradonačelnika. To se nije primijenjivalo od kada je u Skupštini, a i na ovoj sjednici je bar nekoliko ljudi diglo ruku ili krivi karton, i nikada oko toga nije bio problem, dodao je.

"Međutim, sada je predsjednik Skupštine, očito da zaštiti gradonačelnika Bandića, upravo oko ove vrlo osjetljive situacije vezano za namještanje javne nabave za otpad, odlučio igrati na strogost. Ono što ga je isto zasmetalo je što sam spomenuo točke optužnice koje su potvrđene upravo u toj istoj aferi 'Agram'. I mislim da u svakom normalnom društvu gradonačelnik s dvije potvrđene optužnice ne bi više bio gradonačelnik. Ali, evo, kod nas su moguće svakakve stvari u pravosuđu, vjerojatno je dobio sinkopu ili nešto drugo što je dobio njegov prijatelj Horvatinčić", izjavio je Tomašević.

SDP-ov zastupnik Mišić poručio: "Nasilje nije hrabrost"

Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić u stanci sjednice u ruci je držao papir na kojem je pisalo: "Nasilje nije hrabrost", a na upit novinara potvrdio je kako time poručuje da je u Gradskoj skupštini bilo nasilja od predsjednika Skupštine. "Današnje ponašanje predsjednika Gradske skupštine predstavlja isključivo nasilje prema zastupnicima u Gradskoj skupštini - ne omogućivši zastupniku Tomaševiću da traži daljnje objašnjenje na odgovor gradonačelnika što mu poslovnički pripada pravo i na kraju izbacivanje zastupnika sa sjednice. I prvi put u povijesti se onemogućilo gradskom zastupniku da glasuje o jednom prijedlogu, što je apsolutno neprihvatljivo i predstavlja najgrublje načine od strane skupštinske većine prema skupštinskoj oporbi", rekao je Mišić.

Najavio je da će upozoravati i tražiti do kraja da se u Skupštini uvede red. "Ako predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić nije sposoban uvesti red, neka prepusti svoje mjesto nekome drugome tko će poštovati zastupnike i tko će se ponašati u skladu s Poslovnikom", rekao je Mišić i dodao da se Mikulić pozivao na Poslovnik, a istodobno gradonačelnika nije niti upozorio što je, suprotno Poslovniku, više od pet minuta odgovarao. "Istovremeno za minorne stvari izbacuje gradskog zastupnika i istovremeno mu onemogućava glasanje o povredi Poslovnika", rekao je Mišić i najavio da će tražiti i odgovornost predsjednika Gradske skupštine jer se to, kako je rekao, "zaista pretvorilo u cirkus".

Mikulić (HDZ): Nikome neću dopustiti da radi cirkus od Skupštine grada Zagreba

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić rekao je odgovarajući na pitanje novinara je li izbacivanjem Tomaševića zaštitio gradonačelnika kako od kada su se dogovorili da će se decidirano držati svakog članka i stavka Poslovnika nije napravio niti jedan propust. Podsjetio je da su zastupnici velikom većinom potvrdili da nije bilo povrede Poslovnika. "Dok sam predsjednik, prvi među jednakima u Skupštini, nikome neću dopustiti da radi cirkus od Skupštine grada Zagreba. Ovo je drugi parlament Republike Hrvatske i ovdje ćemo se dostojanstveno, korektno i pošteno ponašati. Prema tome, oni koji to ne shvaćaju, morat će malo bolje proučiti odredbe Poslovnika zagrebačke Gradske skupštine", rekao je Mikulić.

"Išao sam vrlo tolerantno, upozorio sam, pa dao drugo upozorenje, odnosno opomenu s oduzimanjem riječi. Kako biste tumačili da jedan od 51 zastupnika uzurpira govornicu i ne želi se maknuti od govornice? Ovo je institucija, nije ovo ulica", rekao je. Na pitanje je li mogao pokazati malo fleksibilnosti s obzirom na to da je gradonačelnik govorio duže nego što je dopušteno, pa mu je to pustio, Mikulić je odgovorio kako to nije točno.

"Svima sam tolerirao određeni broj sekundi nakon crvene lampice i zvučnog signala. Prema tome, moramo imati ista pravila za sve, bez obzira na to je li pozicija ili opozicija. I dok ja predsjedam, pravila će biti ista. To što se netko ne slaže s identičnim stavovima i pravilima, to je problem onih koji se ne slažu. Prema tome, ima puno boljih i kvalitetnijih načina kad se postavi pitanje da se dođe do odgovora", rekao je te poručio da nitko neće uzurpirati Gradsku skupštinu i govornicu. "Svi imamo ista pravila i po istim pravilima se moramo jednostavno ponašati, pa to je opća kultura", dodao je. Zaključio je kako nije zlorabljen Poslovnik, samo je primjenjivan svaki članak i stavak, kao što su to htjeli kolege iz oporbe s Mišićem na čelu, a on se jednostavno toga drži jer mu je posao da čuva red zajedno sa zastupnicima na sjednici.

Potvrdio je da nije podupro "skidanje" s dnevnog reda prijedloga gradonačelnika o smanjenju plaća pročelnika i posebnih savjetnika, i to ne zato što je taj prijedlog također došao od oporbe, nego zato što drže da je dobro da se o tome razgovara i da svaki put iznose stavove koje o tome imaju. "Ovaj put ću demantirati kolegu Tomaševića koji kaže da sam ja na tiskovnoj vama govorio jedno, a da podržavamo nešto drugo. Ne, mi ćemo i ovaj put biti protiv smanjenja plaća na temelju prijedloga gradonačelnika. Dakle, mi smo jako vjerodostojni i svaki put se držimo onoga što smo prvi put odlučili. Prema tome, ne vidim tu problem", rekao je Mikulić. "Dakle, poruka svima - držimo se Poslovnika i reda i problema biti neće", istaknuo je.