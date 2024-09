Tomašević u Dubravi otvorio još jedan vrtić: 'Ulaganja Grada Zagreba u predškolski odgoj ove godine prelaze 270 milijuna eura'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec otvorili su danas Područni objekt Dječjeg vrtića Poletarac u Studentskom gradu. “Sretni smo što otvaramo danas osmi vrtić u našem mandatu. Naš cilj nije samo proširenje kapaciteta, već i unapređenje uvjeta i standarda odgoja, kako bi djeca u Zagrebu imala najbolje moguće uvjete”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Područni objekt u Studentskom gradu ima tri vrtićke skupine u koje je upisano 63 djece. Vrijednost investicije iznosi 1,15 milijuna eura, od čega je oko 30% osigurano iz europskih sredstava, odnosno, iz NPOO-a. “Ulaganja Grada Zagreba u predškolski odgoj ove godine prelaze 270 milijuna eura, što je nezapamćen iznos u povijesti našeg grada. Do kraja mjeseca otvaramo još jedan vrtić, u Sesvetskom Kraljevcu, najveći u ovom mandatu. Do kraja 2026. realizirat ćemo 28 projekata vrijednosti veće od 100 milijuna eura i

tako svoj djeci Grada Zagreba osigurati mjesto u vrtiću”, najavio je gradonačelnik.

”U tijeku su radovi na vrtiću u Retkovcu i Trnavi, za koje vjerujemo da će biti završeni do kraja godine, do kada ćemo ishoditi i građevinsku dozvolu za vrtić u Čulincu, koji ćemo graditi sa školom koju taj kvart već desetljećima iščekuje”, dodala je zamjenica Dolenec. Podsjetimo, do sada su čak 25 škole i vrtića izgrađeni, dograđeni ili obnovljeni u mandatu ove gradske uprave: OŠ Miroslava Krleže, OŠ dr. Ivan Merz, OŠ Vugrovec-Kašina (PŠ Vugrovec), Učenički dom Ante Brune Bušića, OŠ Petra Zrinskog, Glazbena škola Blagoja Berse, Gimnazija Tituša Brezovačkog, OŠ Ante Kovačića, OŠ Dragutina Domjanića, OŠ Augusta Šenoe (PŠ Pongračevo), OŠ Savski Gaj (PŠ Blato), XII. gimnazija, OŠ Jure Kaštelana, Hotelijersko-turistička škola, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, OŠ Bukovac, OŠ Brezovica (PŠ Kupinečki Kraljevec), DV Sesvete (PO Kašina), DV Markuševec (PO Vladimira Vidrića),

DV Poletarac (PO Studentski Grad), DV Ententini (PO Sesvetska Selnica), DV Botinec (PO Odranski Obrež), DV Zrno - PO Ivanja Reka i PO Žitnjak i DV Kustošija (PO Gajnice).

Još 8 vrtića i škola su trenutno u izgradnji: DV Sveta Klara, DV Sesvetski Kraljevec, DV Ententini (PO Sesvetska Sopnica), DV Medo Brundo (PO Novi Retkovec), DV Jabuka (PO Trnava), DV Leptir (PO Cerje), OŠ Jakuševec, OŠ Lučko (PŠ Ježdovec).